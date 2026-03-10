Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Sabancı ailesinin gözde gelini Arzu Sabancı, milyonluk servetini hiçe sayıp sosyal medyadan reklamlı paylaşım yaptı. Sosyal medyada aktif bir kişiliğe sahip olan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımını gören takipçileri şoke oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 10:44

Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Ömer Sabancı’nın eşi ve Sabancı ailesinin gözde gelini , milyonluk servetin içerisinde sosyal medya hesabından reklamlı paylaşım yaptı. Milyonluk servetini hiçe sayıp sosyal medyadan reklamlı paylaşım yapan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımını gören takipçileri şoke oldu. Paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Arzu Sabancı, bu kez reklamlı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonluk servete sahip olan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımı hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MİLYONLUK SERVETE SAHİP ARZU SABANCI'DAN SOSYAL MEDYADAN REKLAMLI PAYLAŞIM!

Arzu Sabancı, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Ömer Sabancı’nın eşi ve Sabancı ailesinin gözde gelini Arzu Sabancı, özel hayatı, gelinleriyle olan ilişkisi, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yerini alıyor.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Cemiyet hayatındaki aktif kişiliğinin yanı sıra moda dünyasındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Arzu Sabancı, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlü isimler arasında yer alıyor. Cemiyetin tanınan gözde isimleri arasında yer alan Sabancı, sosyal medyadaki aktif rolüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Moda, sosyal sorumluluk projeleri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arzu Sabancı, gerek iş dünyasında gerekse sosyal yaşantısında aktif olarak kendini gösteriyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sabancı, şimdilerde reklamlı paylaşımıyla gündemde yerini alıyor.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Arzu Sabancı, milyonluk servetin içerisinde sosyal medya hesabından reklamlı paylaşım yaptı. Milyonluk servetini hiçe sayıp sosyal medyadan reklamlı paylaşım yapan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımını gören takipçileri şoke oldu.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

ARZU SABANCI’NIN TAKİPÇİLERİ ŞOKE OLDU!

Zarafeti, şıklığı ve toplumdaki duruşuyla sık sık adından söz ettiren 60 yaşındaki Arzu Sabancı, Instagram hesabından yaptığı reklamlı paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Tekstilden kozmetiğe birçok sektörde girişimleri olan Sabancı, milyonluk servetin içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlı paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Kendi adıyla hazır giyim markası kuran Arzu Sabancı’nın Instagram hesabında 1 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü iş insanı, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bayram öncesi çikolata reklamı yapan Sabancı, paylaşımında; “Bayram sofralarında sevdiklerinizle paylaşılan anların yeri ayrı. Biraz özen, biraz sıcaklık…” ifadelerine yer verdi.

Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Paylaştığı çikolata markasıyla reklam ve işbirliği yapan Arzu Sabancı’nın, reklamlı Instagram paylaşımı takipçileri tarafından dikkat çekti. Ünlü iş insanının milyonluk servetin içerisinde Instagram’da reklam vermesi sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nazlı Sabancı aylar sonra ortaya çıktı! İlk hamilelik karesi geldi
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebeklerine verecekleri isim açıklandı! Minik Sabancı bakın kimin ismini taşıyacak
ETİKETLER
#arzu sabancı
#Sabancı Ailesi
#Magazin Gündemi
#Sosyal Medya Reklamı
#Milyoner İş İnsanı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.