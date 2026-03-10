Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu

Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Ömer Sabancı’nın eşi ve Sabancı ailesinin gözde gelini Arzu Sabancı, milyonluk servetin içerisinde sosyal medya hesabından reklamlı paylaşım yaptı. Milyonluk servetini hiçe sayıp sosyal medyadan reklamlı paylaşım yapan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımını gören takipçileri şoke oldu. Paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Arzu Sabancı, bu kez reklamlı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonluk servete sahip olan Arzu Sabancı’nın reklamlı paylaşımı hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MİLYONLUK SERVETE SAHİP ARZU SABANCI'DAN SOSYAL MEDYADAN REKLAMLI PAYLAŞIM!

Arzu Sabancı, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Ömer Sabancı’nın eşi ve Sabancı ailesinin gözde gelini Arzu Sabancı, özel hayatı, gelinleriyle olan ilişkisi, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık yerini alıyor.

Cemiyet hayatındaki aktif kişiliğinin yanı sıra moda dünyasındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Arzu Sabancı, kamuoyunun yakından takip ettiği ünlü isimler arasında yer alıyor. Cemiyetin tanınan gözde isimleri arasında yer alan Sabancı, sosyal medyadaki aktif rolüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Moda, sosyal sorumluluk projeleri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arzu Sabancı, gerek iş dünyasında gerekse sosyal yaşantısında aktif olarak kendini gösteriyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sabancı, şimdilerde reklamlı paylaşımıyla gündemde yerini alıyor.

ARZU SABANCI’NIN TAKİPÇİLERİ ŞOKE OLDU!

Zarafeti, şıklığı ve toplumdaki duruşuyla sık sık adından söz ettiren 60 yaşındaki Arzu Sabancı, Instagram hesabından yaptığı reklamlı paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Tekstilden kozmetiğe birçok sektörde girişimleri olan Sabancı, milyonluk servetin içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlı paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.

Kendi adıyla hazır giyim markası kuran Arzu Sabancı’nın Instagram hesabında 1 milyon 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü iş insanı, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bayram öncesi çikolata reklamı yapan Sabancı, paylaşımında; “Bayram sofralarında sevdiklerinizle paylaşılan anların yeri ayrı. Biraz özen, biraz sıcaklık…” ifadelerine yer verdi.

Paylaştığı çikolata markasıyla reklam ve işbirliği yapan Arzu Sabancı’nın, reklamlı Instagram paylaşımı takipçileri tarafından dikkat çekti. Ünlü iş insanının milyonluk servetin içerisinde Instagram’da reklam vermesi sosyal medyada gündem oldu.