Efsane film Sınav, 18 yıl aradan sonra geri dönüyor!

31 Ağustos 2024 05:02 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 05:19

Vizontele, G.O,R.A, Aşk Tesadüfleri Sever gibi büyük başarı gösteren filmlerle anılan usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın 2006 yılında yönettiği Sınav filminin ikincisi çekilecek. Sınav sistemine getirdiği eleştiriyle dikkatleri çeken ve 31 hafta vizyonda kalan filmin devamının çekilmesi heyecan uyandırdı.

Güven Kıraç, Ayda Aksel, Zafer Algöz, Tuba Büyüküstün, Rüya Önal, İsmail Hacıoğlu, Itır Esen, Caner Özyurtlu, Okan Bayülgen, Yağmur Atacan ve Jean-Claude Van Damme’ın rol aldığı filmin devamı için düğmeye basıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde karakterlerin büyümüş halleri ve onların çocuklarının hikayesi anlatılacak. Filmin yapımcılığını BG Film ve Böcek Films Entertainment yapacak.

SINAV FİLMİ NE ANLATIYOR?

Lise son sınıfı öğrencileri olan Mert, Sinan, Gamze, Kaan ve Uluç sınav sisteminin getirdiği yük, aile sorunları ve gelecek kaygılarıyla mücadele etmektedir. Sınavdan kurtulmak için çete kurup harekete geçerler. ÖSS Soru Bankası'nı ele geçirmeye çalışan gençleri zorlu bir mücadele bekler.