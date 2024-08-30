Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Murat Yıldırım'dan hayranlarını üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yıldırım'ın setlere ara verdiği öğrenildi.
2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Özel hayatının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Murat Yıldırım son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı.
HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yeni dizisi Gizli Bahçe için çalışmalarına başlayan Yıldırım'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.
GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ
Muhabir Online'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gözünden dolayı bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncunun ufak da olsa riske atmak istemediği, bu göz operasyonunu bir an önce olmak istediği öğrenildi.
SETLERE 1 HAFTA ARA VERDİ
Yer alacağı 'Gizli Bahçe' dizinin setlerine de 1 haftalık ara veren ünlü oyuncu, önümüzdeki haftadan itibaren "Gizli Bahçe" dizisinin çekimlerine devam edecek.