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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 14:12 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:17
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Murat Yıldırım'dan hayranlarını üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yıldırım'ın setlere ara verdiği öğrenildi.

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Özel hayatının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Murat Yıldırım son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı - 1. Resim

HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yeni dizisi Gizli Bahçe için çalışmalarına başlayan Yıldırım'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı - 2. Resim

GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Muhabir Online'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gözünden dolayı bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncunun ufak da olsa riske atmak istemediği, bu göz operasyonunu bir an önce olmak istediği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım hayranlarını korkuttu! Ameliyat masasına yattı - 3. Resim

SETLERE 1 HAFTA  ARA VERDİ

Yer alacağı 'Gizli Bahçe' dizinin setlerine de 1 haftalık ara veren ünlü oyuncu, önümüzdeki haftadan itibaren "Gizli Bahçe" dizisinin çekimlerine devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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