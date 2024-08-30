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Reha Muhtar'dan haber var! Sevenlerini üzen gelişme

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:23
Reha Muhtar&#039;dan haber var! Sevenlerini üzen gelişme

Evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın son durumu belli oldu. 

Boğaz'daki evinde merdivenlerden düşerek geçirdiği kaza sonrası tüm Türkiye'nin gündemine oturan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi  süren Muhtar'ın tedavi sürecine ilişkin sevenlerini üzecek yeni bir bilgi sızdı.

UYUTULMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Uğur Dündar, Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. 
Oda TV'nin haberine göre, ünlü sunucunun durumu hâlâ ciddiyetini koruyor. Doktorların normal odaya alınmasını onaylamadıkları Reha Muhtar'ın uyutulmaya devam ettiği iddia edildi.

AVUKATI "KONUŞUYOR" DEMİŞTİ

Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı. Bu sevindirici haberin ardından sızan son bilgi Reha Muhtar'ı sevenleri endişelendirdi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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