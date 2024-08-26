Deniz Uğur bir paylaşım daha yaptı! Reha Muhtar'ın kazası sonrası Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'yı suçlamıştı!

26 Ağustos 2024 08:26 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 08:46

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar annesi Deniz Uğur'a bu defa videoyla cevap verdi

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar annesi Deniz Uğur'a bu defa videoyla cevap verdi

Reha Muhtar'ın geçtiğimiz hafta Boğaz'daki yalısında yüksekten düşerek geçirdiği kazanın ardından ünlü televizyoncunun iki eski hayat arkadaşı Deniz Uğur ile Nilüfer arasında çıkan tartışma, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın hastanede entübe edilmesinin ardından, oğlu Poyraz'ın, Nilüfer ve ünlü şarkıcının kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Nilüfer ve kızı bu iddiayı sert sözlerle yalanlarken, Poyraz da babasının evinden bir video çekerek kendi özgür iradesiyle annesinin yanına gitmek istemediğini açıklamıştı. Yaşanan gerilimin ardından Deniz Uğur sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparken, bu kez itidalli mesajlar verdi.

"AYŞE NAZLI İLE DAYANIŞMA" MESAJI!

Deniz Uğur Instagram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci oğlunun ablası Ayşe Nazlı Yumlu ile birlikte iletişim ve dayanışma içinde yöneteceğini belirten Uğur, "Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.