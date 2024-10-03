Emina Jahovic oğlu Yaman ve Pınar Altuğ'un kızı Su hakkında konuştu! Rahatsız olduğu konuyu ilk kez açıkladı

03 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:54

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, oğlu Yaman’ın Pınar Altuğ’un kızı Su ile görüntülenmesi hakkında konuştu. Su'yu çok beğendiğini belirten Emina Jahovic, rahatsız olduğu konudan ilk kez bahsetti.

Pınar Altuğ​ ve Yağmur Atacan​'ın kızları Su​ ile Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğlu Yaman yaz aylarında Göcek'te birlikte görüntülenmişti. Bir etkinlikte görüntülenen Emina Jahovic, ilk kez oğlu Yaman'ın Su ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu.

EMINA JAHOVIC İLK KEZ OĞLU YAMAN VE PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU HAKKINDA HAKKINDA KONUŞTU

Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre; Oğlu Yaman'ın, Su ile arkadaşlığı hakkında gelen sorulara da cevap veren Emina Jahovic, "Ben Pınar Hanım'ı ve Yağmur Bey'i çok seviyorum. Evliliklerini çok takdir ediyorum. Su da benim için çok güzel bir kız... Bu Yaman ve Su'nun tercihi..." dedi.

Rahatsız olduğu konu hakkında da konuşan Emina Jahovic, "Yaman ve Su'yu basında bir arada görünce neler hissettiniz?" sorusuna ise Jahovic, "Benim için can sıkıcı oldu. Ben Yaman'ın ünlü olmasını istemiyorum" cevabını verdi.

Ailelerinin tanıştığını dile getiren gençler, kendilerinin de Göcek'te bir koyda yatlarının yan yana demirlediği sırada tanıştıklarını belirtti. Her şeyin yeni başladığını söyleyen Sandal ile Atacan, ilişkilerini soran gazetecilere ise "Yok öyle bir şey" demekle yetinmişti.