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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:10

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Dünyaca ünlü rap yıldız Eminem, akıl almaz bir olayla gündeme geldi. Yıllardır en yakınım dediği kişi tarafından darbe yedi. 50 bin dolar karşılığında Eminem’in en gizli sırlarını 50 bin dolara satan kişinin gerçeğini duyunca şok olacaksınız.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:10

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği Eminem en yakınında yediği darbeyle gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki sadece yediği darbeden değil en gizli sırlarının 50 bin dolara satılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim, büyük bir skandalın ortasında yer alırken olayların perde arkası da duyanları şoke ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Dünyaca ünlü rapçi Eminem, en yakınından aldığı darbeyle ve gizli sırlarının 50 bin dolara satılmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Eminem'in eski bir çalışanının, rapçinin yayımlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp 50 bin dolara sattığı iddia ediliyor.
Bu kayıtların, sanatçının haberi olmadan orijinal müzik platformlarında yayımlandığı belirtiliyor.
Olay, Eminem için büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

EMİNEM’E YAKININDAN DARBE!

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınladığı şarkılarla her döneme damga vuran Eminem, son zamanlarda haberleriyle gündeme geliyor. Özel hayatında en yakınından büyük bir darbe yiyen Eminem, hayatının şokunu yaşadı.

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Eminem’in eski bir çalışanı olduğu belirtilen kişi rapçinin yayımlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp sattığı dosyada suçunu kabul etmesi gündeme bomba gibi düştü. Kayıtlar, sanatçının haberi olmadan orijinal müzik platformlarında yayıldı. Eminem için tam bir hayal kırıklığı olan o kişi adeta henüz olmayan şarkıları bile yayınlamış.

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği Eminem en yakınında yediği darbeyle gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki sadece yediği darbeden değil en gizli sırlarının 50 bin dolara satılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim, büyük bir skandalın ortasında yer alırken olayların perde arkası da duyanları şoke ediyor.

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

EN GİZLİ SIRLARINI 50 BİN DOLARA SATTI

Edinilen bilgilere göre, Joseph Strange, Eminem’in yaklaşık olarak 2007 yılından 2021 yılına kadar çaldığı ifade ediliyor. Stüdyoda kullanılan bilgisayar sisteminin kurulmasına ve işletilmesine yardımcı olduğu böylece de ünlü rapçinin müziklerini sakladığını şifreli klasöre erişim sağladığı belirtildi.

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Joseph Strange, mahkeme belgelerine göre toplamda e az 10 ses dosyasını izinsiz kopyalamış, 2024 yılında yazdığı bir yazıda da 50 bin dolara sattığını söylemiş. Bu haber sonrası Eminem’in yıkılışı dikkat çekti. Ne satılmasından ne de yayınlanmasından haberi olmayan Eminem, şok üstüne şok geçirdi.

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Dosyalar el değiştirmekle de kalmayıp, internette ve dijital müzik platformlarında yayıldı. Yetkililer de Kasım 2025 itibariyle 8 milyondan fazla kez erişime açıldığı tespit etti. Ünlü sanatçının kendi izni dışında belki de hiç yayınlanmamış şarkısı ele geçirildi. 

Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı

Yıllarca yanında çalışan kişi tarafından ihanete uğrayan Eminem şimdilerde yakından takip edilen isimlerden biri oldu. Strange'in cezası ise 2027 yılında açığa çıkacak. En fazla bey yıl hapis cezasıyla yargılanacağı iddia edilen Strange, şimdilerde magazin gündeminde yer alan isimlerden biri haline geliyor.

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ETİKETLER
#rapçi
#Eminem
#İhanet
#Kayıtlar
#Eski Çalışan
#Magazin
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