Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği rapçi Eminem en yakınında yediği darbeyle gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki sadece yediği darbeden değil en gizli sırlarının 50 bin dolara satılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim, büyük bir skandalın ortasında yer alırken olayların perde arkası da duyanları şoke ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Eminem’e yakınından darbe! En gizli sırlarını 50 bin dolara sattı Dünyaca ünlü rapçi Eminem, en yakınından aldığı darbeyle ve gizli sırlarının 50 bin dolara satılmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Eminem'in eski bir çalışanının, rapçinin yayımlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp 50 bin dolara sattığı iddia ediliyor. Bu kayıtların, sanatçının haberi olmadan orijinal müzik platformlarında yayımlandığı belirtiliyor. Olay, Eminem için büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.

EMİNEM’E YAKININDAN DARBE!

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınladığı şarkılarla her döneme damga vuran Eminem, son zamanlarda ihanet haberleriyle gündeme geliyor. Özel hayatında en yakınından büyük bir darbe yiyen Eminem, hayatının şokunu yaşadı.

Eminem’in eski bir çalışanı olduğu belirtilen kişi rapçinin yayımlanmamış kayıtlarını izinsiz kopyalayıp sattığı dosyada suçunu kabul etmesi gündeme bomba gibi düştü. Kayıtlar, sanatçının haberi olmadan orijinal müzik platformlarında yayıldı. Eminem için tam bir hayal kırıklığı olan o kişi adeta henüz olmayan şarkıları bile yayınlamış.

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği rapçi Eminem en yakınında yediği darbeyle gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki sadece yediği darbeden değil en gizli sırlarının 50 bin dolara satılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim, büyük bir skandalın ortasında yer alırken olayların perde arkası da duyanları şoke ediyor.

EN GİZLİ SIRLARINI 50 BİN DOLARA SATTI

Edinilen bilgilere göre, Joseph Strange, Eminem’in yaklaşık olarak 2007 yılından 2021 yılına kadar çaldığı ifade ediliyor. Stüdyoda kullanılan bilgisayar sisteminin kurulmasına ve işletilmesine yardımcı olduğu böylece de ünlü rapçinin müziklerini sakladığını şifreli klasöre erişim sağladığı belirtildi.

Joseph Strange, mahkeme belgelerine göre toplamda e az 10 ses dosyasını izinsiz kopyalamış, 2024 yılında yazdığı bir yazıda da 50 bin dolara sattığını söylemiş. Bu haber sonrası Eminem’in yıkılışı dikkat çekti. Ne satılmasından ne de yayınlanmasından haberi olmayan Eminem, şok üstüne şok geçirdi.

Dosyalar el değiştirmekle de kalmayıp, internette ve dijital müzik platformlarında yayıldı. Yetkililer de Kasım 2025 itibariyle 8 milyondan fazla kez erişime açıldığı tespit etti. Ünlü sanatçının kendi izni dışında belki de hiç yayınlanmamış şarkısı ele geçirildi.

Yıllarca yanında çalışan kişi tarafından ihanete uğrayan Eminem şimdilerde yakından takip edilen isimlerden biri oldu. Strange'in cezası ise 2027 yılında açığa çıkacak. En fazla bey yıl hapis cezasıyla yargılanacağı iddia edilen Strange, şimdilerde magazin gündeminde yer alan isimlerden biri haline geliyor.