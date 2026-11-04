Emir Can İğrek'in kötü anları! Annesi hastaneye kaldırıldı, sahnede gözyaşlarını tutamadı

Konser sırasında annesi için özel bir şarkı seslendiren ünlü sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Şarkının ilerleyen bölümlerinde gözyaşlarına hâkim olamayan Emir Can İğrek'in o anları, konseri izleyenlere de duygu dolu dakikalar yaşattı. Sanatçının sahnedeki bu içten görüntüleri dikkat çekti.

EMİR CAN İĞREK'İN KÖTÜ ANLARI

Harbiye'deki konserinde hayranlarıyla buluşan Emir Can İğrek, annesinin hastanede olması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü sahnede dile getirdi. Annesinin yanında olamamanın kendisi için zor olduğunu hissettiren sanatçı, bu özel performansını annesine armağan etti.

ŞARKI SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesi için seslendirdiği şarkı sırasında duygularına engel olamayan Emir Can İğrek, gözyaşları içinde performansını sürdürdü. Sanatçının yaşadığı bu zor anlar, Harbiye konserinin en unutulmaz ve duygusal anlarından biri oldu.

FİYAKALI İLE DİNLEYİCİLERİNİN KARŞISINA ÇIKTI

Emir Can İğrek, müzik kariyerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü sanatçı, 26 Haziran 2026'da üçüncü stüdyo albümü FİYAKALI ile dinleyicilerinin karşısına çıkmıştı.

Albümde Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, M Lisa ve Tuana gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalar da yer aldı. Sanatçı, 2026 yılında yayımladığı "Geçmiş Geçmişte" ve Rana Türkyılmaz ile seslendirdiği "Zamparanın Ölümü" şarkılarıyla da müzik gündeminde yer aldı.

Konser çalışmalarını da sürdüren Emir Can İğrek'in kasım ve aralık aylarında Bornova, Denizli, Büyükçekmece, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Antalya gibi şehirlerde sahne alması planlanıyor.

Yeni albümü ve konser programıyla hayranlarıyla buluşmaya devam eden sanatçı, Harbiye konserinde annesi için söylediği şarkıyla da bu kez müziğiyle değil, yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi.

