Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Engin Akyürek, Beren Saat'in şarkıcılık performansını değerlendirdi

Son günlerde çıkardığı CapitaliZoo şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan Beren Saat, yeni şarkılarında geleceğini sevenlerine müjdeledi. Uzun bir aradan sonra katıldığı etkinlikte görüntülenen Engin Akyürek, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde beraber rol aldığı Beren Saat'in yeni şarkısı hakkında konuştu.

Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
Bir süredir oyunculuk yapmayan , albümün ilk şarkısı CapitaliZoo'ni geçtiğimiz gün yayınladı. Beren Saat'in yeni şarkısı ve klibi sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isimler de Beren Saat'in şarkıcılık performansına yorum yapmaya başladı. Son olarak , Beren Saat'in yeni şarkısı CapitaliZoo ile yorumuyla dikkat çekti.

BEREN SAAT'İN İNGİLİZCE ŞARKISI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Beren Saat'in klibi sosyal medyayı ikiye böldü. Beren Saat'e "Kimse dur demedi mi?" "Kulaklarımdan özür diliyorum", "Beren Saat çok yanlış adım atmış" gibi yorumlar yapıldı. Bazı dinleyiciler ise Beren Saat'in 40 yaşında olmasına rağmen çok genç göründüğünü belirtti.

BEREN SAAT'İN YENİ ŞARKISINA ENGİN AKYÜREK'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Geçtiğimiz saatlerde bir galada görüntülenen Engin Akyürek'e eski partneri Beren Saat'in şarkıcılığı soruldu. 2010 yılında yayınlanan ve döneme damgasını vuran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde beraber rol aldığı Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısının konusu hemen açıldı. Akyürek, eski partnerini kimselere yedirmedi. 'Ben beğendim. Güzel olmuş bence. Yapmak istemiş, yapmış!' ifadelerini kullandı.

CAPITALIZOO İLK 24 SAATTE EN ÇOK İZLENEN VİDEO OLDU

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Beren Saat, bir süredir eşi Kenan Doğulu ile hazırladığı albümü sevenlerinin beğenisine sundu. İngilizce şarkı seslendiren Beren Saat'in klibi İlk 24 saatte en çok izlenen video oldu.

BEREN SAAT KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1984 doğumlu Beren Saat, katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Beren Saat ilk oyunculuk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle yaşadı. Oyuncu asıl çıkışını ise 2008 yılında yayınlanan Aşk'ı Memnu dizisiyle yaşadı.

