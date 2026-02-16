Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti

Kısa süreli ritim bozukluğu yaşayan Nurseli İdiz, son sağlık durumu hakkında çıkan iddialar sonrası yeni açıklama yaptı. Nurseli İdiz; "Bende hem panik atak hem de aritmi oluyor zaman zaman. Biraz tansiyonum fırladı. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 09:53

Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir sorunu yaşayan , ritim bozukluğu yaşamıştı. Turnelerine kaldığı yerden devam edeceğini belirten Nurseli İdiz, hakkında çıkan iddialara da sert çıktı. Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Nurseli İdiz, geçirdiği kısa süreli sağlık sorununun ardından sevenlerini bilgilendirerek, ritim bozukluğu yaşadığını ancak ciddi bir durum olmadığını belirtti.
Nurseli İdiz, turne temposundan dolayı yorgunluk sonucu minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını açıkladı.
Doktor müdahalesiyle evinde tedavi gördüğünü ve ciddi bir sorun olmadığını belirtti.
2 gün dinlenip turnesine devam edeceğini duyurdu.
Kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, panik atak ve aritmi (kalp ritim bozukluğu) yaşadığını söyledi.
Kendisine ait bir yaşa bağlı olarak tansiyon sorunlarının olabileceğini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

NURSELİ İDİZ, SEVENLERİNİ KORKUTTU

Turnede fenalaşan Nurseli İdiz, yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler." dedi.

Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti

Hakkında kalp krizi geçirdiğine dair iddialar ortaya atılan Nurseli İdiz, Ünlü , sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Bugün çok daha iyiyim. Arkadaşlar kalp krizi falan geçirmedim. Allah korusun... Öyle olsa hastanede yatıyor olurdum. Bende zaman zaman hem panik atak hem de aritmi (kalp ritim bozukluğu) oluyor. Biraz tansiyonum fırladı. Gelip kontrol etti arkadaşlar, çok şükür iyiyim. Tekrar normal hayata geçtik. Çok şükür. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Bir de takdir edersiniz ki belli bir yaştan sonra tansiyon sorunuydu filan bunlar çıkıyor arada bir de hani. Arkadaşlar 30 yaşında değiliz artık." dedi.

Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti

NURSELİ İDİZ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1960 doğumlu Nurseli İdiz, 1993 yılında haber muhabirliği yaptı. Oyuncu tiyatro oyuncularının yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya başladı. İdiz; Kınalı Kar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık, Şahsiyet gibi yapımlarda rol aldı.

Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Taşıyan'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı! İşte sağlık durumu
ETİKETLER
#Sağlık
#oyuncu
#Ritim Bozukluğu
#Nurseli İdiz
#Kalp Krizi Iddiaları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.