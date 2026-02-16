Nurseli İdiz kalp krizi geçirdiği iddiasına sert çıktı! Sonunda video paylaşarak sitem etti

Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir sağlık sorunu yaşayan Nurseli İdiz, ritim bozukluğu yaşamıştı. Turnelerine kaldığı yerden devam edeceğini belirten Nurseli İdiz, hakkında çıkan iddialara da sert çıktı. Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

NURSELİ İDİZ, SEVENLERİNİ KORKUTTU

Turnede fenalaşan Nurseli İdiz, yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler." dedi.

Hakkında kalp krizi geçirdiğine dair iddialar ortaya atılan Nurseli İdiz, Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Bugün çok daha iyiyim. Arkadaşlar kalp krizi falan geçirmedim. Allah korusun... Öyle olsa hastanede yatıyor olurdum. Bende zaman zaman hem panik atak hem de aritmi (kalp ritim bozukluğu) oluyor. Biraz tansiyonum fırladı. Gelip kontrol etti arkadaşlar, çok şükür iyiyim. Tekrar normal hayata geçtik. Çok şükür. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Bir de takdir edersiniz ki belli bir yaştan sonra tansiyon sorunuydu filan bunlar çıkıyor arada bir de hani. Arkadaşlar 30 yaşında değiliz artık." dedi.

NURSELİ İDİZ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1960 doğumlu Nurseli İdiz, 1993 yılında haber muhabirliği yaptı. Oyuncu tiyatro oyuncularının yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya başladı. İdiz; Kınalı Kar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık, Şahsiyet gibi yapımlarda rol aldı.