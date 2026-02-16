Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolü ve çok sayıda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ufuk Özkan geçirdiği karaciğer rahatsızlığını organ bağışı sayesinde atlatmaya başladı.

UFUK ÖZKAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN CESARET VERDİ

Tedavi süreci devam eden Özkan, kendisiyle aynı dönemde hastanede bulunan hayranıyla bir araya geldi. Özkan ile buluşan genç, annesine donör olduğunu söyledi. Cesareti Özkan'dan aldığını söyleyen genç, "Aslında çok korkuyordum ama sizin videolarınızı izleyerek ameliyat olmaya karar verdim. Anneme organımı bağışladım." ifadelerini kullandı.

"KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ DEĞİL Mİ?"

Bu sözlere çok duygulanan Özkan "Adamsın, sen adam. Bak hiçbir şey yok, korkacak bir şey de yokmuş değil mi?" diyerek tebrik etti.

İki isim de organ bağışının önemine dikkat çekerek sosyal medyadan mesaj verdiler.