Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

Karaciğer yetmezliği rahatsızlığıyla zorlu günler geçiren ve organ nakliyle yeniden hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan durumuyla herkese örnek oldu. Organ bağışının önemi konusunda verdiği mesajlar bir genci harekete geçirdi ve annesine organını bağışladı. Ünlü oyuncuyla bir araya gelen genç cesareti Özkan'dan aldığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 00:17

Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolü ve çok sayıda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan geçirdiği karaciğer rahatsızlığını sayesinde atlatmaya başladı.

Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

0:00 47
HABERİN ÖZETİ

Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Karaciğer rahatsızlığını organ bağışı sayesinde atlatmaya başlayan Ufuk Özkan, kendisinden ilham alarak annesine organ bağışlayan bir hayranıyla buluşarak organ bağışının önemine dikkat çekti.
Ufuk Özkan, karaciğer rahatsızlığını organ bağışı sayesinde atlatmaya başladı.
Özkan, kendisinden cesaret alarak annesine organını bağışlayan bir hayranıyla bir araya geldi.
İkili, organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda korkulacak bir şey olmadığını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

UFUK ÖZKAN ORGAN BAĞIŞI İÇİN CESARET VERDİ

Tedavi süreci devam eden Özkan, kendisiyle aynı dönemde hastanede bulunan hayranıyla bir araya geldi. Özkan ile buluşan genç, annesine donör olduğunu söyledi. Cesareti Özkan'dan aldığını söyleyen genç, "Aslında çok korkuyordum ama sizin videolarınızı izleyerek ameliyat olmaya karar verdim. Anneme organımı bağışladım." ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

"KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ DEĞİL Mİ?"

Bu sözlere çok duygulanan Özkan "Adamsın, sen adam. Bak hiçbir şey yok, korkacak bir şey de yokmuş değil mi?" diyerek tebrik etti.

Ufuk Özkan cesaret verdi, annesi için harekete geçti: Ünlü oyuncuyu duygulandırdı

İki isim de organ bağışının önemine dikkat çekerek sosyal medyadan mesaj verdiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan yoğun bakım iddialarına tepki gösterdi! Sağlık durumunu açıkladı
Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık son sağlık durumunu paylaştı
Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım: İyi ki varsınız
ETİKETLER
#karaciğer nakli
#organ bağışı
#ufuk özkan
#Geniş Aile
#Ünlü Oyuncu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.