Magazin
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Hakan Taşıyan'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı! İşte sağlık durumu

Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Hakan Taşıyandan güzel haber geldi. Arabesk müziğin sevilen ismi kritik eşiği geride bırakarak hastanede normal odaya alındı. Ölümle bir kez daha burun buruna gelen Taşıyan, zor günlerin ardından hayranlarına hasta yatağından mesaj gönderdi.

15.02.2026
15.02.2026
saat ikonu 11:06

İki hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran Hakan Taşıyan apar topar yoğun bakıma alınmış, enfeksiyon riski nedeniyle de tedavisine yoğun bakımda devam etmişti. Doktorların yaptığı değerlendirmeler neticesinde arabesk müziğin sevilen ismi yoğun bakımdan çıkarıldı.

Zor günleri geride bırakan ve normal odada tedavisi devam eden ünlü sanatçı, hasta yatağından "Sevenlerimin duası ile Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" diyerek mesaj gönderdi.

Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü. Son olarak Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlatmıştı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" dedi.

KALP KRİZİ DEĞİL, BÖBREKTEN KAYNAKLI BİR DURUM

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye giden sanatçının, tedavi sürecinin olumlu ilerliyordu. Abisi Fikret Taşıyan, "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik." Dedi.

“HAKAN’I AYAKTA TUTAN ŞEY, DUA”

Abi Taşıyan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın genel her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da süreci yakından takip etmesi, doktorlarımızın ilgisi ve desteği de bizim için moral oldu. Allah herkesten razı olsun."

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı."

HASTALIK SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip edildi.

Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrettiği belirtilmişti.

HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ AÇIKLAMA

Şarkıcı Taşıyan'ın menajerinden açıklama gelmişti.

"NORMAL ODAYA ALINACAK"

Şarkıcının tedavisinin olumlu seyrettiğini ve değerlerinin düştüğünün belirten menajer, "Birkaç gün içinde normal odaya alınacak" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan ünlü sanatçının sağlık sorunları yaşarken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenilmişti.

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI

Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Taşıyan, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

