Entübe edilen Reha muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi! Şarkıcı Nilüfer'e ateş püskürdü

22 Ekim 2024 14:12 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:14

Evinde geçirdiği kaza sonrası entübe edilen Reha Muhtar, ilk kez görüntülendi. Tedavisine evde devam eden Reha Muhtar'ın zayıflamış hali dikkatlerden kaçmazken, eski eşi Nilüfer'e ateş püskürdü.

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Evinin merdivenlerinden düşen Reha Muhtar, oğlunun müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi altında olan Reha Muhtar, sağlığına kavuştu. İlk kez Bebek'te arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülenen Reha Muhtar, herkesi uyardı.

REHA MUHTAR UYARDI: AMAN DİKKAT

Entübe edildikten sonra sağlığı günden güne iyiye giden Reha Muhtar, taburcu oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında düşerek beyin kanaması geçiren ve entübe edilen RehaMuhtar, son sağlık durumu hakkında “Siz, siz olun, sağlığınızı kaybetmeyin.” diyerek iyi olduğunun bilgisini verdi.

Zayıflamış haliyle dikkat çeken Reha Muhtar, arkadaşlarının yardımıyla yürüyebildi. Çocuklarıyla görüşemediğini belirten Reha Muhtar, "Çocuklarımı Nilüfer Hanım vermiş. Öyle gözüküyor" dedi.