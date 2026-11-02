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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:24

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

Eren Vurdem, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden yakın dostu Serhat Kılıç hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncunun duygusal açıklaması kısa sürede magazin gündeminde büyük ses getirdi. Eren Vurdem, Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası yürek burkan sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun meslektaşı için kullandığı "Çok özel bir insandı" sözleri adeta yürekleri dağladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:24

'Söz' dizisiyle aralarındaki bağı bir hayli güçlendiren Eren Vurdem ve , yakın dostluklarıyla tanınıyordu. Yaklaşık iki ay kadar önce hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın vefat haberini aldıktan sonra olay yerine ilk koşan isimler arasında Eren Vurdem vardı. Yakın dostunun hayatını kaybetmesiyle derin bir hüzne boğulan Eren Vurdem'den aylar sonra açıklama geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden yakın dostu Serhat Kılıç hakkında ilk kez konuştu. Basın mensuplarına duygusal bir açıklamada bulunan Eren Vurdem'in sözleri kısa sürede magazin gündeminde büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun meslektaşı için kullandığı "Çok özel bir insandı" sözleri adeta yürekleri dağladı. Bakın Eren Vurdem, Serhat Kılıç hakkında neler söyledi...

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Türk televizyon tarihinin başarılı ve sevilen oyuncuları arasında yer alan Serhat Kılıç, 5 Eylül Cumartesi 2026 günü İstanbul Kağıthane'ye bağlı Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu. '', 'Söz' ve '' gibi fenomen dizilerdeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran 51 yaşındaki ünlü oyuncu, vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu.

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

Serhat Kılıç, 7 Eylül Pazartesi 2026 günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlanmıştı. Yakınlarını, sevenlerini ve tüm sanat camiasını sarsan ölümüyle tüm Türkiye'ye derin bir üzüntüye boğan Kılıç'a gözyaşları içinde veda edilmişti. Seksenler dizisinde rol aldığı 'Ergün Plak' karakteriyle hafızalara kazınan Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Ankara’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede muhteşem performanslar sergileyen Serhat Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmişti. Şüpheli ve ani ölümüyle herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncunun vefatı en çok da meslektaşı Eren Vurdem'i derinden yaralamıştı. O dönem yakın dostunun ölümüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Vurdem, aylar sonra ilk kez konuştu.

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

EREN VURDEM DUYGUSAL PAYLAŞIMIYLA SERHAT KILIÇ'A VEDA ETMİŞTİ!

Yaklaşık iki ay kadar önce hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası Eren Vurdem'den duygu dolu bir paylaşım gelmişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kılıç'a veda etmişti. Uzun ve duygusal paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Vurdem, veda paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

"Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç’ı toprağa verdim.

Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım: 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın abi-kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesata çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu.

Senaryomu yazıp filmimi çekmek için çabalarken hep omuz başımdaydı. 'Filminde tek kuruş almadan oynarım' demekle kalmayıp, kendi cebindeki parayı bana teklif edecek kadar büyük, yüce gönüllü bir adamdı.

Ölüm haktır ve gidenin ardından yapılacak en güzel, en doğru şey isyan etmek veya gösteriş yapmak değil; Yüce Allah’tan rahmet dilemektir. Adli tıpta, merhum abimin babası Mehmet Ali amcayla beraber omuz omuza verip cenazeyi teslim almaya gittiğimizde, resmi işlemler için bizden bedeni son kez teşhis edip onaylamamızı istediler. Bunun için yanına girdiğimizde, o an çok net bir şeyle yüzleştim: Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti. Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı. İşte o an Koca Yunus’un ne demek istediğini çok daha iyi anladım: 'Âşıklar ölmez, ölen hayvandır...'

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

O yüzden, onu gerçekten ve yürekten seven insanlardan tek bir ricam var: Lütfen bu yazıyı gören ve okuyan herkes Serhat abim için içinden gelerek bir Fatiha okusun ve ruhuna armağan etsin. Onun için Allah’a güzel dileklerde bulunun, çünkü gidenin ardından asıl ihtiyacı olan budur.

Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah bütün günahlarını, taksiratını affetsin. Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi..."

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

"ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası Eren Vurdem sessizliğini bozdu. Hem dost hem de ağabey-kardeş olarak tanınan ikiliden Vurdem aylar sonra Kılıç hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vurdem, yürek burkan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Vurdem, Kılıç ile arasındaki bağı anlatarak şu ifadelere yer verdi:

Eren Vurdem'den yürek burkan Serhat Kılıç açıklaması! "Çok özel bir insandı"

"Serhat abi çok özel bir insandı. Bizim ilişkimiz daha farklıydı. Söz'den sonra da bu böyle devam etti. Çok değerli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Sevdiklerini de sabır versin."

 

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#eren vurdem
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