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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:52

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından yakın dostu Selim Bayraktar'ın anlattıkları dikkat çekti. Bayraktar, Kılıç'ı ölümünden bir gün önce doktora götürmek istediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Ünlü oyuncunun son günlerine ilişkin detaylar sevenlerini derinden sarstı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 12:52

5 Eylül Cumartesi günü evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan Serhat Kılıç'ın ardından dostu Selim Bayraktar konuştu. Kılıç'ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Bayraktar, meslektaşının geçmişte gördüğünü ve son döneminde boynuyla ilgili bir sorun yaşadığını açıkladı.

SERHAT KILIÇ'IN ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE NE OLDU? 

ile yeni bir projede birlikte yer almaya hazırlanan Selim Bayraktar, dostunun son dönemine dair dikkat çeken bilgiler verdi. İki oyuncunun, "" dizisinde birlikte rol almaları bekleniyordu.

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

Bayraktar, Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü belirterek son set gününe kadar birlikte olduklarını söyledi. Ünlü oyuncunun boynuyla ilgili bir rahatsızlık yaşadığını da aktardı.

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

"VEFAT ETMEDEN BİR GÜN ÖNCE..."

Bayraktar'ın ölümden yalnızca bir gün önce yaşananlara ilişkin sözleri ise dikkat çekti. "Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın? dedim, ’Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

Bayraktar, arkadaşının ölümünden kısa süre önce onunla iletişim kurmaya çalıştığını ve yaşananların ardından büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

"ÇOK ÖZEL BİR AKIL VE DÜŞÜN ADAMIYDI"

Selim Bayraktar, Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreninde de dostunu anlatan duygu dolu ifadeler kullanmıştı.
"Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek."

Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce ne oldu? Selim Bayraktar'ın sözleri yürek yaktı

Kılıç'ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, yakın dostlarının anlattığı anılar ünlü oyuncunun meslek hayatındaki yerini bir kez daha ortaya koydu.
 

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ETİKETLER
#teşkilat
#Teşkilat dizisi
#oyuncu
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#serhat kılıç
#anma töreni
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