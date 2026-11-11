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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 13:30

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Çukur dizisinde oynadığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, Ay Yapım'ın yapay zekayla oluşturulan karakterine tepki gösterdi. Çukur: Vartolu filminin fragmanı yayınlanmasının ardından Vartolu'nun yapay zeka halini paylaşan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 13:30

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran , bu kez 'ın ortalığı karıştıran 'Vartolu' projesiyle dikkatleri üzerine çekti. dizisinde oynadığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, Ay Yapım'ın yapay zekayla hazırlanan Çukur: Vartolu filmine göndermede bulundu. Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından sessiz kalmayan ünlü oyuncu, yapay zekayla oluşturulan karakterine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Vartolu'nun yapay zeka halini paylaşan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'DEN AY YAPIMIN VARTOLU FİLMİNE TEPKİ!

Türk dizi tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Çukur, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Erkan Kolçak Köstendil ise Çukur dizisinde oynadığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ay Yapım'ın Singapur merkezli yapay zeka stüdyosu AI Yapım'ın hazırladığı Çukur: Vartolu filminin Amazon Prime Video'da yayınlanacağı duyurulmuştu. Bu haberin ardından Köstendil, yapım şirketini takipten çıktığı ve Vartolu Saadettin karakterine dair bazı gönderileri sildiği öğrenilmişti.

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan Çukur: Vartolu filminin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada çeşitli tartışma konuları beraberinde geldi. Vartolu karakterinin yapay zeka versiyonu sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medyada gündem olan konuşmaların ardından sessizliğini bozdu. Çukur dizisinde 4 sezon boyunca 'Vartolu' karakterini oynayan ünlü oyuncu, tartışmalara kendi üslubuyla katıldı.

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Her karesi yapay zekayla üretilen Çukur: Vartolu filmindeki karakterler ve mekânlar da yapay zekayla oluşturuldu. Sahnelerini ise gerçek oyuncuların üstlendiği filmde dijital karakterler oyuncuların hareketleri ve zamanlaması üzerine kuruldu. Diyalogların da seslendirme sanatçılarıyla kaydedildiği filmin yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, senaryosunu ise Çukur'un baş senaristi Gökhan Horzum'un kaleme aldığı öğrenildi.

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Vartolu Saadettin'in nasıl Vartolu olduğunu anlatacak olan Çukur: Vartolu filminin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ortalık karıştı. Çukur dizisinin herhangi bir devam niteliği taşımayan projede yapay zekayla oluşturulan Vartolu karakterine Erkan Kolçak Köstendil'den tepki geldi. Ünlü oyuncu, Ay Yapım'ın yapay zekayla hazırlanan Çukur: Vartolu filmine göndermede bulundu.

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!

Çukur dizisinde oynadığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, Ay Yapım'ın yapay zekayla oluşturulan karakterine tepki gösterdi. Çukur: Vartolu filminin fragmanı yayınlanmasının ardından Vartolu'nun yapay zeka halini paylaşan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada adeta gündem haline gelen fragman karşısında ünlü oyuncu sessiz kalmadı.

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medya hesabından Ay Yapım'ın yapay zekayla oluşturduğu Vartolu görselini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka teknolojisi gelişti, ne güzel. Aferin yaratıcı genç çocuklar, sizi. Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim. Sizce kime benziyor?"

Erkan Kolçak Köstendil Ay Yapım'ın yapay zeka karakterine tepki gösterdi! Vartolu'nun yapay zeka halini paylaştı

Ünlü oyuncunun açıklaması her ne kadar tebrik mesajı gibi gözükse de yaptığı ince gönderme dikkatlerden kaçmadı. Erkan Kolçak Köstendil'in açıklamasının devamında "Bir aktöre benzettim" sözlerini kullanması, yapay zeka karakterinin dizideki Vartolu'ya, yani kendisine olan benzerliğine dikkat çekti. 

 

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