Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:31

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Oyuncu Erkan Petekkaya, rol aldığı projelerde sözleşmesine eklettiği özel şartı açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Parmağındaki yüzüğü çıkarmak istemediğini belirten ünlü oyuncu, bu konudaki hassasiyetini bazı sözleşmelerine kadar taşıdığını söyledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:31

Yer aldığı yapımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Erkan Petekkaya, konuk olduğu programda kendisi için özel anlam taşıyan yüzüğünden söz etti. Oyuncunun, dönem dizileri dışında parmağındaki yüzüğü çıkarmamak için sözleşmesine özel madde koydurduğunu açıklaması merak uyandırdı.

ERKAN PETEKKAYA’NIN SÖZLEŞME ŞARTI ŞAŞIRTTI 

Başarılı , rol aldığı projelerde yüzüğünü takmaya devam etmek istediğini dile getirdi. Bu isteğinin bazı yapımlarda sözleşmesine de yansıdığını belirten Petekkaya, yüzüğünü çıkarmamak için özel bir şart koydurduğunu anlattı.

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım"

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

YÜZÜĞÜN HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI

'nın yüzüğe verdiği önem yalnızca kişisel bir tercihinden ibaret değil. Oyuncu, yıllar önce oğlu dünyaya geldiğinde özel olarak bir yüzük yaptırdığını ve bu yüzüğü oğluna 18 yaşına geldiğinde hediye ettiğini anlattı.

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Oğlunun artık yüzüğü günlük hayatında takmadığını ancak onu değerli bir yerde sakladığını belirten Petekkaya, kendi parmağındaki yüzüğün de ileride torununa hatıra kalmasını istediğini söyledi.

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Ünlü oyuncu, aile yadigârı olarak gördüğü yüzüklerin hikâyesini şu sözlerle paylaştı:

"Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın' dedim. Doğduğu gün aldığım o yüzüğü 18 yaşına geldiğinde ona verdim. Şimdi tarzı olmadığı için takmıyor ama en değerli yerine koymuş duruyor. Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah."

Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Petekkaya'nın açıklamaları, yüzüğün kendisi için yalnızca bir aksesuar olmadığını, aynı zamanda ailesiyle arasındaki bağı ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını istediği bir hatırayı temsil ettiğini ortaya koydu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erkan Petekkaya Asırlık Gece dizisinin kadrosuna dahil oldu! Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak’ı oynayacak
Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!
ETİKETLER
#erkan petekkaya
#oyuncu
#torun
#Yüzük
#sözleşme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.