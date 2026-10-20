Erkan Petekkaya’nın sözleşmesine koydurduğu şart şaşırttı! “Bunu asla çıkarmam”

Yer aldığı yapımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Erkan Petekkaya, konuk olduğu programda kendisi için özel anlam taşıyan yüzüğünden söz etti. Oyuncunun, dönem dizileri dışında parmağındaki yüzüğü çıkarmamak için sözleşmesine özel madde koydurduğunu açıklaması merak uyandırdı.

ERKAN PETEKKAYA’NIN SÖZLEŞME ŞARTI ŞAŞIRTTI

Başarılı oyuncu, rol aldığı projelerde yüzüğünü takmaya devam etmek istediğini dile getirdi. Bu isteğinin bazı yapımlarda sözleşmesine de yansıdığını belirten Petekkaya, yüzüğünü çıkarmamak için özel bir şart koydurduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyle mecburen çıkarırım"

YÜZÜĞÜN HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI

Erkan Petekkaya'nın yüzüğe verdiği önem yalnızca kişisel bir tercihinden ibaret değil. Oyuncu, yıllar önce oğlu dünyaya geldiğinde özel olarak bir yüzük yaptırdığını ve bu yüzüğü oğluna 18 yaşına geldiğinde hediye ettiğini anlattı.

Oğlunun artık yüzüğü günlük hayatında takmadığını ancak onu değerli bir yerde sakladığını belirten Petekkaya, kendi parmağındaki yüzüğün de ileride torununa hatıra kalmasını istediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, aile yadigârı olarak gördüğü yüzüklerin hikâyesini şu sözlerle paylaştı:

"Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; '18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın' dedim. Doğduğu gün aldığım o yüzüğü 18 yaşına geldiğinde ona verdim. Şimdi tarzı olmadığı için takmıyor ama en değerli yerine koymuş duruyor. Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah."

Petekkaya'nın açıklamaları, yüzüğün kendisi için yalnızca bir aksesuar olmadığını, aynı zamanda ailesiyle arasındaki bağı ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını istediği bir hatırayı temsil ettiğini ortaya koydu.