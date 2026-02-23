Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan Teşkilat'ta 'Ejder' karakterini üstlenen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Toplamda 6 sezon boyunca TRT1 ekranlarında yerini koruyan fenomen dizi Teşkilat'ta sevilen oyuncu Petekkaya'nın dizideki ayrılık sebebi, dizinin müdavimleri arasında merak konusu oldu. Peki oyuncu Erkan Petekkaya neden Teşkilat dizisinden ayrılıyor, sebebi belli mi?

22 Şubat Pazar akşamı (dün) yayınlanan yeni bölümüyle zirvedeki yerini koruyan Teşkilat dizisinde 'Ejder' rolünü izleyiciye aktaran güçlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın ekibe veda ettiği öğrenildi.

Senaryo gereği Teşkilat dizisindeki hikayesi sona eren Ejder karakteri ilerleyen bölümlerde son kez ekrana gelecek.

EJDER'İ ONAYAN ERKAN PETEKKAYA KAÇINCI BÖLÜME KADAR TEŞKİLATTA OLACAK?

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in olduğu iddialı dizi Teşkilat, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncularıyla merakla takip edilmeye devam ediyor.

Birbirinden profosyonel oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ın kadrosunda 'Ejder' rolü ile izleyici karşısına çıkan usta isim Erkan Petekkaya'nın 173. bölümde son kez ekranda olacağı öğrenildi.

ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

1998 Güzel Günler

1999-2001 Aynalı Tahir

2001 Aşkına Eşkiya

2003 Bedel

Taştan Kalp

Japonyalı Gelin

2003-2004 Serseri

2005 Köpek

2005-2007 Beyaz Gelincik

2007-2008 Sessiz Fırtına

2008-2009 Sonbahar

2009 Bahar Dalları

Hanımın Çiftliği

2010 Hanımeli Sokağı

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012-2014 Dila Hanım

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014-2017 Paramparça

2017 Kayıtdışı

2019 Vurgun

2020 Gel Dese Aşk

2021-2022 Kırmızı Oda

2021 Doğduğun Ev Kaderindir

Sana Söz

2022-2023 O Kız

2025- Teşkilat