Medya
Editor
 Ebrar Oral

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!

Teşkilat dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya'nın rol aldığı Ejder karakterinin dizideki serüveni sona eriyor. Teşkilat dizisi 173. bölümde fenomen dizi Teşkiat'a vede edecek olan Erkan Petekkaya'nın ayrılık sebebi merak edildi.

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
23:01
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
23:05

TİMSBİ Productions imzasını taşıyan 'ta 'Ejder' karakterini üstlenen başarılı oyuncu 'nın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Toplamda 6 sezon boyunca ekranlarında yerini koruyan fenomen dizi Teşkilat'ta sevilen oyuncu Petekkaya'nın dizideki ayrılık sebebi, dizinin müdavimleri arasında merak konusu oldu. Peki oyuncu Erkan Petekkaya neden Teşkilat dizisinden ayrılıyor, sebebi belli mi?

TEŞKİLAT DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK! ERKAN PETEKKAYA, TEŞKİLAT'I BIRAKIYOR....

6 sezondur TRT1 ekranlarında yer alan ve hala sıkılmadan izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen fenomen dizi Teşkilat'ta şaşırtıcı bir ayrılık haberi geldi.

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!

22 Şubat Pazar akşamı (dün) yayınlanan yeni bölümüyle zirvedeki yerini koruyan Teşkilat dizisinde 'Ejder' rolünü izleyiciye aktaran güçlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın ekibe veda ettiği öğrenildi.

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!

Senaryo gereği Teşkilat dizisindeki hikayesi sona eren Ejder karakteri ilerleyen bölümlerde son kez ekrana gelecek.

EJDER'İ ONAYAN ERKAN PETEKKAYA KAÇINCI BÖLÜME KADAR TEŞKİLATTA OLACAK?

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in olduğu iddialı dizi Teşkilat, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncularıyla merakla takip edilmeye devam ediyor.

Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!

Birbirinden profosyonel oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ın kadrosunda 'Ejder' rolü ile izleyici karşısına çıkan usta isim Erkan Petekkaya'nın 173. bölümde son kez ekranda olacağı öğrenildi.

ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

1998 Güzel Günler
1999-2001 Aynalı Tahir
2001 Aşkına Eşkiya
2003 Bedel
Taştan Kalp
Japonyalı Gelin
2003-2004 Serseri
2005 Köpek
2005-2007 Beyaz Gelincik
2007-2008 Sessiz Fırtına
2008-2009 Sonbahar
2009 Bahar Dalları
Hanımın Çiftliği
2010 Hanımeli Sokağı
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012-2014 Dila Hanım
2013-2014 Benim Hala Umudum Var
2014-2017 Paramparça
2017 Kayıtdışı
2019 Vurgun
2020 Gel Dese Aşk
2021-2022 Kırmızı Oda
2021 Doğduğun Ev Kaderindir
Sana Söz
2022-2023 O Kız
2025- Teşkilat

#teşkilat
#Erkan Petekkaya
#trt1
#Ejder Yalçın
#Dizi Ayrılıkları
#Medya
TGRT Haber
