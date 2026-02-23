Rabia Soytürk Teşkilat dizisinin setinde kaza geçirdi! Az daha parmağı kopuyordu

Başrolü Tolga Sarıtaş ile paylaşan 27 yaşındaki Rabia Soytürk, Teşkilat setinde kaza geçirdi. Aksiyon sahnelerinin yüksek olduğu dizide Rabia Soytürk, parmağından aldığı ağır darbe sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı.

RABİA SOYTÜRK'ÜN PARMAĞI KOPMA NOKTASINA GELDİ

Aksiyon sahnelerinin yoğun olduğu Teşkilat dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde hasar gördü. Set ekibi büyük bir korku yaşarken, ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından oyuncu profesyonel tedavi için en yakın hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen ve gerekli müdahaleleri yapılan ünlü oyuncudan sevindirici haber kısa süre sonra geldi. Rabia Soytürk'ün parmağına çok sayıda dikiş atıldı ve bir süre doktor gözetiminde tutuldu.

RABİA SOYTÜRK'ÜN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumunun normale döndüğü ve hayati bir riskinin bulunmadığı teyit edilen Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi. Şu an evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.