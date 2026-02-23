Menü Kapat
 | Arzu Akçay

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, dün akşam nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Yayınlanan bölüm sonrası Teşkilat’ın 171. bölümü merak edildi. Peki, Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?
Pazar akşamlarının fenomen dizisi olan , nefes kesen son bölümü sonrası hayranları tarafından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TEŞKİLAT 171. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümü olan 171. bölümle merak edildi. Son bölümde yayınlanan büyük gerilimle birlikte izleyiciler meraklandı. Davut ve Rutkay’ın Hilal’i kullanarak tuzağa çekmesi ekranlara geldi.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

Ancak Teşkilat’ın da beklenmedik hamlesiyle izleyicinin dikkatini çekti. İki taraf için durumlar eşitlenirken, Teşkilat’ın 171. bölüm fragmanı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 171. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi olan Teşkilat, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Başarılı oyuncular Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrollerini paylaştıkları Teşkilat, nefes kesen bölümle izleyiciden tam not aldı.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

Teşkilat’ın yayınlanan son bölümünde babasına kendini kanıtlamak isteyen Julia, Altay ve Hilal’i atlatarak donörü Davut’a ulaştırmayı hedefler. Altay ise onun oyunlarına karşı hazır olarak görev alır. Rutkay’ın Altay ile iş birliğinden şüphe eden Julia, tekrardan onları Davut’un hedefine koyar.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

Diğer bir yandan kaçışı olmayan Hayat, elindeki son kozunu da oynayarak hazırladığı bomba ile hem Korkut’u hem de Cevher’i ayrıca da masun insanları hedef altına alır. Hamdi çıkmazda kalırken Ejder ve Suzan için gözünü karartacaktır.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

Teşkilat ekini Davut hakkında önemli bilgileri elde ederken, Altay’ın yönlendirmesiyle hareket edeceklerdir. Düşman beklenmedik tuzaklar kurarken Teşkilat’ın her zaman kazandıklarını unuturlar. Çünkü Teşkilat her şekilde kazanır.

Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümü olan 171. bölümüyle 1 Mart 2026 Pazar günü izleyicisiyle buluşuyor.

Uzak Şehir 51. bölüm fragmanı yayınlandı! Cihan’dan Alya’ya sürpriz evlilik teklifi
Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
