Pazar akşamlarının fenomen dizisi olan Teşkilat, nefes kesen son bölümü sonrası hayranları tarafından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Teşkilat 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat son bölümde neler oldu? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TEŞKİLAT 171. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümü olan 171. bölümle merak edildi. Son bölümde yayınlanan büyük gerilimle birlikte izleyiciler meraklandı. Davut ve Rutkay’ın Hilal’i kullanarak tuzağa çekmesi ekranlara geldi.

Ancak Teşkilat’ın da beklenmedik hamlesiyle izleyicinin dikkatini çekti. İki taraf için durumlar eşitlenirken, Teşkilat’ın 171. bölüm fragmanı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 171. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi olan Teşkilat, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Başarılı oyuncular Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrollerini paylaştıkları Teşkilat, nefes kesen bölümle izleyiciden tam not aldı.

Teşkilat’ın yayınlanan son bölümünde babasına kendini kanıtlamak isteyen Julia, Altay ve Hilal’i atlatarak donörü Davut’a ulaştırmayı hedefler. Altay ise onun oyunlarına karşı hazır olarak görev alır. Rutkay’ın Altay ile iş birliğinden şüphe eden Julia, tekrardan onları Davut’un hedefine koyar.

Diğer bir yandan kaçışı olmayan Hayat, elindeki son kozunu da oynayarak hazırladığı bomba ile hem Korkut’u hem de Cevher’i ayrıca da masun insanları hedef altına alır. Hamdi çıkmazda kalırken Ejder ve Suzan için gözünü karartacaktır.

Teşkilat ekini Davut hakkında önemli bilgileri elde ederken, Altay’ın yönlendirmesiyle hareket edeceklerdir. Düşman beklenmedik tuzaklar kurarken Teşkilat’ın her zaman kazandıklarını unuturlar. Çünkü Teşkilat her şekilde kazanır.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümü olan 171. bölümüyle 1 Mart 2026 Pazar günü izleyicisiyle buluşuyor.