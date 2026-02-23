Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?

‘Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?’ gibi soruların cevapları merak ediliyor. Teşkilat dizi setinde yaşanan kaza sonrası durumu araştırılan Rabia Soytürk yürekleri ağza getirdi.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 11:35

“Rabia Soytürk’e ne oldu?”, “Rabia Soytürk’ün sağlık durumu nasıl?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Teşkilat dizisi setinde yaşanan kazanın ardından durumu merak edilen Rabia Soytürk, sevenlerini endişelendirdi.

RABİA SOYTÜRK’E NE OLDU?

Çekimler sırasında gerçekleştirilen aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Sahne gereği yapılan fiziksel hareket sırasında Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre parmak, kopma noktasına kadar zarar gördü.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?

Olayın hemen ardından set ekibi çekim alanında ilk müdahaleyi yaptı. Profesyonel ekibin hızlı müdahalesiyle kanama kısa sürede kontrol altına alınırken sağlık ekiplerine haber verildi. Oyuncu, gerekli tedavinin uygulanması için hızla hastaneye sevk edildi.

TEŞKİLAT SETİNDE NELER YAŞANDI?

Olay, Teşkilat dizisinin setinde çekilen aksiyon sahnesi sırasında meydana geldi. Yüksek tempolu çekim programı içinde gerçekleşen kaza, aksiyon sahnelerinin taşıdığı fiziksel riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?

Yaşananların ardından sette kısa süreli panik yaşansa da ekip hızlı şekilde organize olarak süreci kontrol altına aldı. Yapım ekibinin güvenlik prosedürlerini devreye sokmasıyla oyuncunun hastaneye ulaştırılması sağlandı ve çekim alanında düzen kısa sürede oluşturuldu.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?

RABİA SOYTÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanedeki tedavisinin ardından oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Parmakta ciddi bir yaralanma meydana gelmiş olsa da kalıcı hayati risk bulunmadığı belirtildi.

Soytürk’ün bir süre dinleneceği ve doktor kontrolünde olacağı ifade edilirken, genel sağlık durumunun stabil olduğu ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecek durumda bulunduğu paylaşıldı.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?


RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. 1990’ların sonunda İstanbul’da doğan Soytürk, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Ekranlara ilk olarak bazı dizilerle başlayan oyuncu, kısa sürede dikkat çekmiş ve çeşitli projelerde rol alarak tanınmıştır.

Rabia Soytürk’e ne oldu? Rabia Soytürk sağlık durumu nasıl?

Kariyerinde önemli bir çıkış yapan Soytürk, özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlarda gösterdiği performansla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Son yıllarda Teşkilat dizisinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Soytürk, sahne ve kamera deneyimini çeşitli projelerde pekiştirmiştir. Sosyal medyada da aktif olan oyuncu, genç izleyiciler arasında popülerliğini korumaktadır.

