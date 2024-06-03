Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

03 Haziran 2024 08:34 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 08:47

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra bir acı haber daha geldi.

Ünlü sunucunun eşi Asuman Tuğberk, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı. Erkan Yolaç ile Asuman Tuğberk 48 yıllık evliydi...

AİLE ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Yolaç Ailesi acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu:

"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti.

1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu.

Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."