Erol Köse'nin vasiyeti yerine getirilmedi! Gözler Polat Yağcı'yı aradı

Erol Köse hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ölmeden önce bıraktığı notta "Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” demişti…" diyen Erol Köse'nin vasiyeti yerine getirilmedi.

Erol Köse, Zincirlikuyu Cami’nde bugün son yolculuğuna uğurlanıyor… Vasiyetinde “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” demişti…" dedi.

EROL KÖSE'NİN CENAZESİNİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN KIZI ALDI

Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir sitenin 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'nda biten işlerinin ardından Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse tarafından alındı. Cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

EROL KÖSE TÜM MAL VARLIĞINI KIZI DİJAN NAZLAN KÖSE'YE DEVRETTİ

Yaşar İpek (Erol Köse hk.): "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirket haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.