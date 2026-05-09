Ertem Şener yaşadığı dönüşümü anlattı! 6 ayda 32 kilo verdi

Spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, son dönemde geçirdiği dikkat çekici fiziksel dönüşümle gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yaklaşık 6 aylık süreçte yaşam tarzında yaptığı değişikliklerle 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya düşerek önemli bir fiziksel dönüşüm gerçekleştirdi. Bu süreçteki değişimi, hem ekran görüntüsüne hem de genel görünümüne yansıyan belirgin bir farklılık olarak dikkat çekti.

ERTEM ŞENER YAŞADIĞI DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

Katıldığı bir programda kilo verme sürecini anlatan Şener, fazla kiloların hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Yaşadığı zorlukları, “Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu” sözleriyle ifade etti. Şener, süreci doktor kontrolünde ve sağlıklı bir şekilde tamamladığını da özellikle vurguladı.

“KANSER DEĞİLİM, ASLAN GİBİYİM”

Son dönemde hakkında çıkan sağlık iddialarına da açıklık getiren ünlü isim, “Kanser değilim, aslan gibiyim” diyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.

ANNESİNİN KAYBI SÜRECİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Kilo kaybında duygusal sürecin de etkili olduğunu dile getiren Şener, annesinin vefatının kendisini derinden sarstığını ifade etti. Yaşadığı acıyı anlatırken duygusal anlar yaşayan Şener, “Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı” sözleriyle dikkat çekti.

“ÇIKARAMADIM HASTANEDEN”

Açıklamalarında en çarpıcı ifadelerden birini kullanan Şener, yaşadığı kaybı şu sözlerle anlattı:

“Kanser değilim, aslan gibiyim. Ama annemin vefatı bu 32 kilodan 15’ini aldı götürdü. Her gün aklıma geliyor, gözlerim doluyor.

Annemi kucağımda mezara koydum. Söz vermiştim, ama hastaneden çıkaramadım. Keşke kanser olsaydım da annem hayatta olsaydı…”

Şener’in bu sözleri, programı izleyenleri ve sosyal medyayı derinden etkiledi.

