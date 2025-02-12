Eşi Anıl Anıl ile evleri ayırdığı iddia edilen Pelin Akil'den manidar paylaşım

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin 2019 yılında ikiz kızları dünyaya geldi. Uzun süredir aralarındaki sorunları halletmeye çalışan çiftin boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Uzun süredir birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten Pelin Akil son paylaşımıyla da çok konuşuldu.

PELİN AKİL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Son aylarda boşanma haberleriyle gündem olan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evleri ayırdığı öne sürüldü. iddialar hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, Pelin Akil'in son paylaşımı dikkat çekti.

Arabasında peş peşe videolar paylaşan Pelin Akil, Ayşen'in "Neredesin" adlı parçasını seslendirdi. Daha sonra ise Meltem Cumbul'un "Seninleyim" parçasını seslendirdi. Pelin Akil'in videolarındaki hüzünlü hali ve zaman zaman gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Pelin Akil'in videoları sonrası sosyal medyada, "Çok hüzünlü duruyor", "Sanki gözleri doldu" "Galiba boşanacaklar" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ise, "Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler çok sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor." dedi. "Herhangi bir sorun yok mu aranızda?" sorusuna ise cevap vermezken mimikleri ise kafaları karıştırdı.