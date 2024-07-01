Eşi Tolga Savacı’yı 4 ay önce kaybetmişti! Nermin Bezmen’in şimdi ise oğlu yoğun bakımda

01 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:09

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tolga Savacı, 4 ay önce ABD’de hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den sevenlerini üzen bir haber daha geldi.

4 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ! ŞİMDİ İSE OĞLU YOĞUN BAKIMDA

2015 yılın Tolga Savacı ile evlenen yazar Nermin Bezmen, 4 ay eşini kaybetmişti. Zor günler geçiren ünlü ismin şimdi ise oğlu yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Nermin Bezmen, " "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.

NERMİN BEZMEN KİMDİR?

1954 yılında Antalya'da dünyaya gelen Nermin Bezmen, televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü; geleneksel Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi. 1991 yılında roman yazmaya başladı. Anne tarafından dedesi olan Kurt Seyt'in hikâyesini araştırarak roman hâline getirdi. Bunun dışında, popüler edebiyat dalında rağbet gören pek çok kitap yazdı.