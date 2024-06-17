Eski futbolcu David Beckham milyonluk malikanesinin bahçesinde soğan yetiştiriyor!

17 Haziran 2024 23:41 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:45

Eski yıldız futbolcu David Beckham, bu kez çiftçiliği ile gündeme geldi. MLS ligi ekiplerinden İnter Miami kulübünün başkanlığını da yürüten Beckham, yeşil soğanlara merak saldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda tavuk yetiştiriciliği de yaptığı anlaşılan Beckham'ın minik canlarla oyun da oynadığı gözlemlendi.

BOY BOY SOĞANLARLA POZ VERDİ!

Videosunu sabote eden tavuklara ufak bir uyarı atan eski yıldız futbolcu yeşil soğanlarını takipçilerine gösterdi.

Beckham'ın soğan yetiştirme videosu, sosyal medyada büyük ilgi görürken hayranları, Beckham'ın bu yeni hobisini takdir etti ve videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

DAVİD BECKHAM KİMDİR?

David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 tarihinde İngiltere, Leytonstone’da dünyaya geldi. Ted ve Sandra Beckham çiftinin üç çocuğundan en küçüğüdür. Babası Ted Beckham mutfak tesisatçısıdır, annesi Sandra ise bir kuafördür. David Beckham, Chase Lane İlkokulu ve Chingford Vakfı Okuluna gitti.

Futbol yaşamı, çoculuğunda babasıyla birlikte futbol oynadığı Ridgeway Park'tan yüzyılın takımı Real Madrid'e uzanır. 1992 yılında profesyonel olarak M.United ile sözleşme imzalayan David Beckham, kariyerindeki ilk resmi golünü Galatasaray'a attı. 7 Aralık 1994 tarihinde “Manchester United” takımında oynarken “UEFA Şampiyonlar Ligi” maçlarında ilk gölünü 4-0 yendikleri Galatasaray’a atmıştır.

1994-1995 sezonunda Preston North End takımına kiralık olarak gitti. 2 Nisan 1995'te yeniden Manchester United'e döndü.

İngiliz liginde ilk golünü ise 1995 Ağustos'unda Aston Villa'ya atan Beckham'ın unutulmaz golü de 1996 yılında kendi yarı alanından alıp Wimbledon ağlarına bıraktığı goldür.

1996-97 sezonunda “İngiltere Yılın Genç Futbolcusu” Ödülü'nün sahibi oldu. 1998-1999 sezonunda, hem Premier Lig'i, hem FA Cup'u, hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak ingiliz futbolunda ilke imza attılar.

Adını 1998 FIFA Dünya Kupası 2. turunda Arjantin'li rakibi Diego Simeone'ye attığı tekme sonucu gördüğü kırmızı kartla duyurmuştur.Bu hareketiyle ülkesinin kupa dışı kalmasına neden olan Beckham, 2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 90+2. dakikada kullandığı serbest vuruşun ağları bulmasıyla ,gemisini kurtaran kaptan olarak ,ülkesini finallere taşımıştır.

2003 yılında 35 milyon € karşılığında İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real madrid'e 4 yıllık sözleşme imzalayarak transfer olmuştur. David Beckham 1 Temmuz 2007 itibaren Major League Soccer'a katılım göstermekte olan Los Angeles Galaxy'e, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemediği için bedelsiz olarak transfer olmuştur. Los Angeles Galaxy takımıyla yıllığı 50 milyon dolar olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu. Los Angeles Galaxy'de 23 numaralı formayi giyen David Beckham hala forma giymektedir.

2007-2008 sezonun ortasında, David Beckham İtalya’nın önemli takımlarından AC Milan takımına, birkaç aylığına kiralık olarak gitti. 2004'de dünyanın yüksek ücretli futbolcusu seçildi.

David Beckham, 9 kez İngiltere U-21, 107 kez de A Milli olmak üzere toplam 116 kez milli formayı giymiş bu maçlarda 17 gol atmıştır. Manchester United ve İngiltere milli takımında 7 numaralı forma giymiştir. Real Madrid ve Los Angeles Galaxy için 23 Numaralı forma giymiştir.

Londra'da 28 Kasım 2005 tarihinde, Los Angeles’de 27 Kasım 2009 tarihinde olmak üzere iki tane futbol futbol akademisi kurdu. Bacakları 70.000.000 dolara sigortalıdır.