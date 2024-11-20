Eski One Direction üyeleri Liam Payne'nin cenaze töreninde buluştu

20 Kasım 2024 17:46 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:46

Eski One Dİrection üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelde camdan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Liam Payne'in İngiltere'de bugün düzenlenen cenaze törenine katılanlar arasında One Direction grubundan eski üyeleri Zayn Malik, Harry Style, Louis Tomlinson ve Niall Horan da vardı.

One Direction grubuyla adını duyuran Liam Payne geçen ay henüz 31 yaşında Arjantin'de hayatını kaybetti. Bugün Londra'da toprağa verilen Liam Payne'nin cenaze​ törenine tüm One Direction üyeleri katıldı. ONE DIRECTION ÜYELERİ LIAM PAYNE'NİN CENAZESİNDE BULUŞTU genç şarkıcının cenaze törenine ailesinin yanı sıra birlikte şöhret olduğu grup arkadaşları Harry Styles, Zayn Malik, Neil Horan ve Louis Tomlinson da katıldı. Genç şarkıcının son yolculuğuna uğurlandığı törende oğlunun annesi Cheryl ile Arjantin'e de birlikte gittiği kız arkadaşı Kate Cassidy de yer aldı. Ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Harry Styles cenaze töreni boyunca zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Harry Styles, Liam Payne'nin ailesinin yanından bir saniye olsun ayrılmadı. İlgili Haberler Wanda Nara, Mauro Icardi'den servet istedi sosyal medya yıkıldı: Yenge bize Osimhen'i alsana Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar açıklandı