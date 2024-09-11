Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya 18 yıl hapis cezası

11 Eylül 2024 10:01 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:11

Katıldığı Survivor yarışmasında adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapse çarptırıldığı öne sürüldü. Taner Tolga Tarlacı, Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı, bir süredir yaşadığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TANER TOLGA TARLACI'YA HAPİS ŞOKU

Kıbrıs'ta yaşamaya başlayan fenomen Cenk Hoca, Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşamaya başlayan ve darp gasp ve taciz gibi suçlamalarla cezaevinde olan Taner Tolga Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını aktardı. Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldığını belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor” dedi.

ACUN ILICALI DA TANER TOLGA TARLACI'DAN DAVACI OLMUŞTU

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı’yı tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.