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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen, eşi Bülent Erdoğan’ın ölümünün ardından kızı Alya Erdoğan’ı da kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Seğmen, yaşadığı büyük kaybın ardından sessizliğini bozdu. Acılı anne, Alya’nın aylardır süren sağlık mücadelesini ve ölümüne giden süreçte yaşananları anlattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

Kızının henüz 8 aylıkken kronik bir rahatsızlıkla mücadele etmeye başladığını belirten Fatoş Seğmen, ’nın defalarca ağır sağlık sorunları yaşadığını ve iki kez entübe edildiğini açıkladı. Her şeye rağmen hastalıkları atlatan kızının rutin bir kontrol sırasında virüs kaptığını söyleyen Seğmen, Alya’nın sol akciğerinin tamamen kapandığını ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

FATOŞ SEĞMEN’İN KIZININ ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kızı Alya’nın yaşamı boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlatan Fatoş Seğmen, onun yanında geçirdiği günlerin kendisi için ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Alya’nın en küçük bir soğuk algınlığında bile durumunun ağırlaştığını belirten anne, kızının güçlü bir mücadele verdiğini söyledi.

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

Alya’nın hastanede geçirdiği uzun sürecin ardından taburcu olduklarını ve birlikte güzel bir yaz geçirdiklerini anlatan Seğmen, yaşadıkları mutluluğun ardından gelen kötü haberle yıkıldıklarını belirtti.
Seğmen, kızının hastalığı ve yaşadıkları zorlu günlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

"Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber ’de çok güzel bir yaz geçirdik."

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI ALYA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Alya Erdoğan’ın sağlık durumunun bir süre iyiye gittiğini belirten Fatoş Seğmen, rutin kontrol sırasında kaptığı virüsün ardından kızının durumunun aniden ağırlaştığını açıkladı. Sol akciğerinin tamamen kapandığını ve solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu anlatan anne, kızının tedavi sürecinde yaşadığı çaresizliği de dile getirdi.

Alya’nın İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten Seğmen, kızının aynı tıbbi işlemleri ve iğneleri tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmasının onu yorduğunu söyledi. Kızının gözlerindeki yorgunluğu fark ettiğini anlatan acılı anne, hayatının en zor anlarından birini yaşadığını ifade etti.

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

Seğmen, kızının son anlarını şu sözlerle anlattı:

"Rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya’yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi."

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

EŞİNİN ARDINDAN KIZINI DA KAYBETTİ

Eşi Bülent Erdoğan’ın vefatının ardından kızı Alya’yı da kaybeden Fatoş Seğmen, üst üste yaşadığı acılarla zor günlerden geçiyor. Kızının uzun süren hastalık mücadelesine yakından tanıklık eden Seğmen’in anlattıkları, Alya’nın yaşamının son döneminde yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı! Alya’nın son günlerini anlattı

Alya’nın ölümüne ilişkin paylaşılan açıklamalarda, rutin kontrol sırasında kaptığı virüsün ardından sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Acılı annenin sözleri, kızının hastalıkla verdiği mücadelenin ve kaybının ardından yaşadığı derin üzüntünün boyutunu ortaya koydu.
 

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ETİKETLER
#Çeşme
#Alya
#İzmir Şehir Hastanesi
#Fatoş Seğmen
#Bülent Erdoğan
#Magazin
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