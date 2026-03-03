Menü Kapat
11°
Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı, magazin gündemine evlilik haberleriyle gündeme geliyor. İkilinin dolu dizgin devam eden ilişkileri dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz günlerde çiftin evlilik kararı aldığı ileri sürülmüştü. Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net bir cevap geldi. Peki, Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu? işte detaylar…

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?
03.03.2026
03.03.2026
Sık sık romantik pozlarla gündeminin dikkatini çeken ve Faruk Sabancı, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik haberleriyle gündem olan ikiliden biri olan Esra Bilgiç, evlilik sorularına net bir cevap verdi. Peki, Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu? sorusu merak edildi. İşte detaylar…

ESRA BİLGİÇ’TEN EVLİLİK SORULARINA NET CEVAP!

Cemiyet ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, magazinin de dikkatini çekiyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, geçtiğimiz aylarda ailelerinde bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan ilişki, bu yaz nikah masasına taşınacağı iddia edilmişti. Bu iddialardan sonra Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’nın evlenip evlenmeyeceği de araştırılmaya başlanmıştı.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Ayrıca İkilinin ilk törenin İtalya’da meşhur kasabası Portofino’da yaklaşık 200 kişilik çok özel bir davetli grubuyla yapılacağı, hatta ardından İstanbul’da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı düğün davetinin yapılacağı iddia edilmişti.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Tüm iddialara, geçtiğimiz gün kız kardeşiyle bir AVM’de alışveriş yapan Esra Bilgiç’ten net bir cevap geldi. Magazin muhabirlerinin sorduğu evlilik sorularına cevap veren Esra Bilgiç, gündemdeki yerini de aldı.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

FARUK SABANCI VE ESRA BİLGİÇ EVLENİYOR MU?

Ünlü DJ Faruk Sabancı ve ünlü oyuncu Esra Bilgiç’in evlilik haberleri üzerine arama motorlarında çift hakkında ‘evleniyor mu?’ soruları araştırılmaya başlandı. Esra Bilgiç’in de magazin muhabirlerine verdiği net cevapla, evlilik soruları şimdilerde netlik kazanmış gibi görünüyor.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

2 yılı aşkındır beraber olan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları tatilleri sevdikleriyle paylaşan ikili, romantik karelerle adeta dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre’ye giden ikilinin kar eğlencesi de hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Gezmeyi de oldukça seven çift, yaptıkları seyahatlerle takipçilerinin ilgi odağı olurken, evlilik iddialarıyla gündem oluyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de kız arkadaşıyla alışverişe çıkan Esra Bilgiç’ten konu hakkında açıklama geldi.

Esra Bilgiç’ten evlilik sorularına net cevap! Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor mu?

Esra Bilgiç, “Çıkan haberler doğru değil, eğer böyle bir karar alırsak sizlerle seve seve bu güzel haberi paylaşırız" dedi. Eğlenceli ve samimi halleriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, böylelikle evlilik haberlerine son noktayı koymuş oldu.

