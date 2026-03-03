Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sefo, redikal imaj değişikliğine gitti. Ünlü rapçi, yalnızca imajını değil aynı zamanda hayatında da çeşitli değişikliklere gittiğini duyurdu. Sefo, hayatında yeni bir sayfa açtığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 11:42

Birbirinden başarılı birçok şarkısıyla müzik piyasasının altını üstüne getiren Sefo, radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sefo, saçlarını bambaşka bir renge boyatarak imajını yeniledi. Yalnızca imajını değil aynı zamanda yaşam tarzında da çeşitli değişikliklere gittiğini duyuran ünlü , hayatında yeni bir sayfa açıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem imaj tazelediği görülen hem de hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenilen Sefo, magazin gündemine bomba gibi düştü.

SEFO’DAN RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ!

Sefo sahne adıyla tanınan Seyfullah Sağır, rap dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. ‘Bilmem Mi’ şarkısıyla müzik piyasasında büyük bir çıkış yapan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Sefo, şimdilerde başarılı kariyerini emin adımlarla ilerletiyor.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Mart 2018 tarihinde ilk şarkısı ‘Yalan’ ile müzik kariyerine başlayan , şimdilerde birbirinden başarılı birçok şarkısıyla adından söz ettiriyor. Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sefo, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra şimdilerde radikal imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanan Sefo, müzik dünyasının gözde sanatçıları arasında yer alıyor. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve müzik kariyerindeki başarısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sefo, saçlarını bambaşka bir renge boyatarak imajını yeniledi.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Saçlarını beyaza boyattığı görülen ünlü rapçi, “Biz bu saçları değirmende ağartmadık” mesajı verdi. Son zamanların en popüler modası haline gelen saç boyama akımına bu kez Sefo’da dahil oldu. Ünlü rapçi beyaza boyattığı saçlarıyla radikal bir değişime imza attı.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

SEFO HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR!

‘Bilmem Mi?’, ‘Bonita’, ‘Toz Duman’, ‘Araba’, ‘Yerinde Dur’ ve sayısız birçok şarkısıyla rap dünyasına adını altın harflerle yazan Sefo, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Önce imaj değişikliğine giden ünlü rapçi, şimdilerde üniversite sınavına başvurduğunu duyurdu.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Yalnızca imajını değil aynı zamanda yaşam tarzında da çeşitli değişikliklere gittiğini duyuran ünlü rapçi, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Hiç çalışmadan YKS sınavına gireceğini söyleyen Sefo, esprili bir dille “Tek hedefinin sınıfın dikkatini dağıtıp, sınava girecekleri bir adım daha yukarı taşımak” olduğunu açıkladı.

Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem imaj tazelediği görülen hem de hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenilen Sefo, 1 milyona girebilmenin kendisi için yeterli olabileceğini dile getirdi. Sefo’nun yeni imajı ve üniversite sınavına gireceği kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı
Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var
ETİKETLER
#üniversite sınavı
#rapçi
#sefo
#İmaj Değişikliği
#Yeni Sayfa
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.