Sefo’dan radikal imaj değişikliği! Ünlü rapçi hayatında yeni bir sayfa açıyor

Birbirinden başarılı birçok şarkısıyla müzik piyasasının altını üstüne getiren Sefo, radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sefo, saçlarını bambaşka bir renge boyatarak imajını yeniledi. Yalnızca imajını değil aynı zamanda yaşam tarzında da çeşitli değişikliklere gittiğini duyuran ünlü rapçi, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem imaj tazelediği görülen hem de hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenilen Sefo, magazin gündemine bomba gibi düştü.

SEFO’DAN RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ!

Sefo sahne adıyla tanınan Seyfullah Sağır, rap dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. ‘Bilmem Mi’ şarkısıyla müzik piyasasında büyük bir çıkış yapan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Sefo, şimdilerde başarılı kariyerini emin adımlarla ilerletiyor.

Mart 2018 tarihinde ilk şarkısı ‘Yalan’ ile müzik kariyerine başlayan Sefo, şimdilerde birbirinden başarılı birçok şarkısıyla adından söz ettiriyor. Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sefo, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra şimdilerde radikal imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanan Sefo, müzik dünyasının gözde sanatçıları arasında yer alıyor. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve müzik kariyerindeki başarısıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Sefo, saçlarını bambaşka bir renge boyatarak imajını yeniledi.

Saçlarını beyaza boyattığı görülen ünlü rapçi, “Biz bu saçları değirmende ağartmadık” mesajı verdi. Son zamanların en popüler modası haline gelen saç boyama akımına bu kez Sefo’da dahil oldu. Ünlü rapçi beyaza boyattığı saçlarıyla radikal bir değişime imza attı.

SEFO HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR!

‘Bilmem Mi?’, ‘Bonita’, ‘Toz Duman’, ‘Araba’, ‘Yerinde Dur’ ve sayısız birçok şarkısıyla rap dünyasına adını altın harflerle yazan Sefo, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Önce imaj değişikliğine giden ünlü rapçi, şimdilerde üniversite sınavına başvurduğunu duyurdu.

Yalnızca imajını değil aynı zamanda yaşam tarzında da çeşitli değişikliklere gittiğini duyuran ünlü rapçi, hayatında yeni bir sayfa açıyor. Hiç çalışmadan YKS sınavına gireceğini söyleyen Sefo, esprili bir dille “Tek hedefinin sınıfın dikkatini dağıtıp, sınava girecekleri bir adım daha yukarı taşımak” olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem imaj tazelediği görülen hem de hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenilen Sefo, 1 milyona girebilmenin kendisi için yeterli olabileceğini dile getirdi. Sefo’nun yeni imajı ve üniversite sınavına gireceği kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.