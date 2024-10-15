Esra Erol'u ölümle tehdit etmişti! Sahte Mehdi Mustafa Çubuk'un müridi hakkında yeni gelişme

15 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:35

Esra Erol programında gündeme gelen sahte mehdi Mustafa Çubuk'un müridlerinden biri, yayınladığı videoyla Esra Erol'u ölümle tehdit etmişti. Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol ise "Uğraşıyorum da uğraşmaya devam edeceğim” sözleriyle karşılık vermişti. Erol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, sahte mürid gözaltına alındı.

Esra Erol​'da gündeme gelen sahte mehdi Mustafa Çabuk, yüzlerce kişiyi dolandırdı. Olayda 15 kişi tutuklanırken, müridlerden biri ise Esra Erol'u ölümle tehdit​ etti. Hasan isimli sahte müridin gözaltına alındığı açıklandı.

ESRA EROL'U TEHDİT EDEN MÜRİD GÖZALTINA ALINDI

Esra Erol'un programına katılan kadın, kızının sahte hoca Mustafa Çabuk tarafından kaçırıldığını söylemesiyle diğer mağdurlar da stüdyoya akın etti. Sözde mehdi Mustafa Çabuk ve 9 müridi gözaltına alınırken, dışardaki müridlerden biri ise yayınladığı video ile Esra Erol'u tehdit etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ESRA EROL TEHDİTLER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Tehdit alan Esra Erol yaptığı açıklama, "Ben kesinlikle şuna inanıyorum; Bu ülkede suç işleyen kişiler varsa, o suçların gerekli cezayı alması için mücadele eden emniyet ekiplerimiz, savcılarımız ve görev insanları var. Görevlerini layıkıyla yapan savcılar ve emniyet ekipleri sayesinde adalet yerini buluyor. Bu sebeple; Çanakkale emniyet'i personeline ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkürlerimi iletiyorum." "Bakın ben de bir vatandaşım. Bir tehdit aldım ve gerekli kurumlara şikayette bulundum. Benim bu saatten sonra başka yapabileceğim bir şeyim yok. Hepimiz el birliğiyle gördüğümüz her şeyi kurumlara bildirmemiz lazım. çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımıza empatiyi öğretemezsek ve herkes ben ben diye dolaşmaya devam ederse sonumuz gerçekten hayal kırıklığı olur." "Ben Rabia anneye de yardım ediyorum. Onun oğlu kayıp. Şikayetini yaptı daha sonrasında buraya geldi ve biz de tekrardan şikayet ettirdik. Biz burada konuklarımızla didişiyoruz ama sonunda hepimiz hakkımızı helal ederek buradan ayrılıyoruz. Gündeme getirdiğimiz konularla ilgili destek olmaya, ihbar etmeye devam edinki biz de suçluların gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapalım." dedi.