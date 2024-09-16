Esra Ezmeci kandilde camiye gidip poz verdi! Eleştiriler peş peşe geldi

16 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:27

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kandilde Sultanahmet Camii’ye gitti. Başörtülü pozlarını paylaşan Esra Ezmeci gelen yorumlara sitem etti. Paylaştığı fotoğrafın altındaki yorumlara tel tek cevap veren Esra Ezmeci, “Müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf” dedi.

Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kandilde Sultanahmet Camii'ye gidip dua​ etti. Başörtülü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ezmeci, gelen eleştirilere tek tek cevap verdi. Camide çektirdiği fotoğraflarını, "Bugün de hepiniz için dualarımızı ettim. İnanç insana en iyi gelen şeydir. Bugün neye inanır ve isterseniz Allah size o niyetlerin , isteklerin kapısını açsın. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşşun mevlid kandiliniz mübarek olsun." notuyla paylaşan Esra Ezmeci'ye eleştiri​ yağdı.

ESRA EZMECİ'DEN CAMİ POZLARINA GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Esra Ezmeci'nin camide çektirdiği karelere, "Ne gerek vardı", neden fotoğraf çektirip paylaşama gereği duydunuz" gibi yorumlar yapıldı. Tek tek bütün yorumlara cevap veren Esra Ezmeci, "Arkadaşlar şunu hepinize sormak istiyorum; Müslüman bir ülkede bir müslüman olarak, bu kadar özel bir kandil gününde camiye gidip dua etmek ve bunun çok güzel bir şey olduğunu, psikolojiye de iyi geldiğini göstermek neden tuhaf, ayıp karşılanır? Ya da gizlenmesi gereken bir durum olarak gözükür? Neden iyi şeyleri göstermemek gerekiyor ya da örnek olmamak? Gerçekten merak ediyorum" sözleriyle cevap verdi.