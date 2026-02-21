Menü Kapat
Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar sonrası yaşadığı nefes darlığı sonrası hayatını kaybetti.

Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:48

Brezilyalı, 27 yaşındaki Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 27 yaşındaki fenomenin ani ölümü takipçilerini hüzne boğdu.

FENOMEN BIANCE DIAS HAYATINI KAYBETTİ

TMZ'nin haberine göre Dias, Sao Paulo yakınlarındaki ailesinin evinde ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı. Genç fenomenin, büyük estetik operasyonlarla ilişkilendirilen risklerden biri olan akciğer embolisi geçirdiği belirtildi. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Dias'ı doktorlar kurtaramadı.

Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı

ESTETİK OPERASYONLAR SONRASI NEFES DARLIĞI ÇEKTİ

Influencer'ın yakın arkadaşı Giovanna Borges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi doğruladı. Borges, Dias'ın ölümünden önce akciğer embolisi geçirdiğini ve iki kez nöbet yaşadığını açıkladı.

Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı

Borges paylaşımında, "Bia ameliyat oldu ve evde iyileşme sürecindeyken akciğerinde pıhtı oluştu. İki nöbet geçirdi ve hastaneye vardığında artık hayatta değildi" ifadelerini kullandı.

Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı
ETİKETLER
#Sağlık
#sosyal medya fenomeni
#estetik operasyon
#Akciğer Embolisi
#Bianca Dias
#Magazin
