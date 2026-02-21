Estetik, sosyal medya fenomeninin sonu oldu! Henüz 27 yaşındaydı

Kategoriler
Brezilyalı, 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Dias, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 27 yaşındaki fenomenin ani ölümü takipçilerini hüzne boğdu.
TMZ'nin haberine göre Dias, Sao Paulo yakınlarındaki ailesinin evinde ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken nefes darlığı yaşamaya başladı. Genç fenomenin, büyük estetik operasyonlarla ilişkilendirilen risklerden biri olan akciğer embolisi geçirdiği belirtildi. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Dias'ı doktorlar kurtaramadı.
Influencer'ın yakın arkadaşı Giovanna Borges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi doğruladı. Borges, Dias'ın ölümünden önce akciğer embolisi geçirdiğini ve iki kez nöbet yaşadığını açıkladı.
Borges paylaşımında, "Bia ameliyat oldu ve evde iyileşme sürecindeyken akciğerinde pıhtı oluştu. İki nöbet geçirdi ve hastaneye vardığında artık hayatta değildi" ifadelerini kullandı.