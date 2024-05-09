Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Şarkıcı Kalben yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı

09 May 2024 10:46 - Güncelleme : 09 May 2024 10:55

38 yaşındaki şarkıcı Kalben, 8 Mayıs gündeme bomba gibi düştü. Narkotik polislerinin araştırmasıyla evinde uyuşturucu bulunan Kalben, operasyonla gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN ŞARKICI KALBEN SERBEST BIRAKILDI!

Emniyette verdiği ifade de "İçiciyim ben, satmıyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı aldı. Akabinde ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Baskın sırasında uyuşturucu dolu kavanozu evinin balkonundan atan Kalben, yurt dışı yasağı alarak kontrollü serbest bırakıldı.