“Masumiyet Müzesi” ile dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir’in yeni adresi netleşti. Genç oyuncu, Ay Yapım imzası taşıyan bir dizide üniversite öğrencisi Hülya karakterini oynayacak. Peki Eylül Lize Kandemir’in yeni projesi ne? Eylül Lize Kandemir'in yeni dizisinin konusu nedir? İşte başarılı ismin yeni projesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları.

Özetle

EYLÜL LİZE KANDEMİR’İN YENİ PROJESİ NE?



“Masumiyet Müzesi” sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kandemir’in hangi projede yer alacağı uzun süredir konuşuluyordu. Başarılı oyuncunun, dizinin yapımcısı Ay Yapım’la bir kez daha anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Kandemir, yeni sezonda ana akım ekranlarda izleyici karşısına çıkması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrolde yer alacak. Bu projeyle kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

EYLÜL LİZE KANDEMİR'İN YENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstlenecek. Senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan uyarlamada Kandemir, gecekondu mahallesinde annesi ve ablasıyla birlikte yaşayan Hülya’yı oynayacak.

Yarı bursla üniversiteye kabul edilen Hülya, başkalarının yaşamlarına imrenen genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.



EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?



Eylül Lize Kandemir, son yılların yükselen genç oyuncularından biridir. “Masumiyet Müzesi” dizisindeki başarılı performansıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Kandemir, doğal oyunculuğu ve güçlü karakter yorumlarıyla tanınıyor.

Kariyerine kısa sürede önemli projelerde yer alarak adını duyuran genç yıldız, televizyon dünyasında hızla kendine sağlam bir yer edindi.



Kandemir, televizyon kariyerinde özellikle "Masumiyet Müzesi" ile öne çıktı ve ardından "Başkalarının Hayatı" dizisinde başrol üstlenerek yeni bir sayfa açtı.


