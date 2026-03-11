Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Fenomen Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlar ile kafa karıştırdı. Geçtiğimiz saatlerde Eylül Öztürk’le sosyal medya üzerinden tartışmaya giren Barış Kenan Özkan, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 12:00

fenomeni ’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz saatlerde Eylül Öztürk’le sosyal medya üzerinden tartışmaya giren Barış Kenan Özkan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

EYLÜL ÖZTÜRK’ÜN ESKİ EŞİ BARIŞ KENAN ÖZKAN’DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR!

Sosyal medyada fenomen olan Eylül Öztürk, geçtiğimiz yıllarda iki çocuğunun babası ve yedi yıllık eşi Barış Kenan Özkan’dan boşanmıştı. İki tarafta ayrılık sonrası yaptıkları paylaşımlarla oldukça gündeme gelmişlerdi.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Şimdilerde Barış Kenan Öztürk’ün iddia edilene göre, kız arkadaşı Eylül Özkan hakkında yaptığı paylaşımlar sonrası iki eski çift tekrardan gündem oldular. Eylül Öztürk’ün yayınladığı paylaşımlar gündem olurken Barış Kenan Özkan’ın da yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Konu hakkında iki taraftan da açıklamalar gelirken, Eylül Öztürk’ün yayınladığı belgeler oldukça çok konuşuldu. Barış Kenan Özkan’ın evlilik içerisinde yaptıkları olarak iddia edilen belgeler de 2,8 milyon dolar birikimin harcadığı Eylül Öztürk tarafından yayınlandı.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

EYLÜL ÖZTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak bilinen Eylül Öztürk, geçtiğimiz yıl yedi yıllık eşi Barış Kenan Özkan’dan boşanmıştı. Çiftin haberleri sonrası gündemde sıklıkla yer alırken, iki tarafta konu hakkında söyleyeceklerini söylemişti.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Hatta fenomenlere yönelik yapılan soruşturmada mal varlığına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, yaşamını ABD’de sürdürürken geçtiğimiz saatlerde Barış Kenan Özkan’ın sevgilisi tarafından ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Eylül Öztürk’ün de olaya belgelerle dahil olmasının ardından Barış Kenan Özkan’ın yayınladığı paylaşımlar dikkat çekti. Öyle ki bir kullanıcının ona ‘yazdıklarını neden sildin?’ diye sormasının ardından verdiği cevap gündem oldu.

Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

Eylül Öztürk ve eski eşi Barış Kenan Özkan’ın evliliklerinde yaşadıkları sorunlar gündemden düşmezken sosyal medya fenomeninin yapmış olduğu paylaşımlar da oldukça çok konuşuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eylül Öztürk eski eşi tarafından 2,8 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı
Miley Cyrus, Türk hayranlarını şaşırttı! 'Gaziantep'e geliyor' iddiası ortalığı karıştırdı
ETİKETLER
#sosyal medya
#boşanma
#Eylül Öztürk
#Barış Kenan Özkan
#Mali Konular
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.