Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün eski eşi Barış Kenan Özkan’dan kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz saatlerde Eylül Öztürk’le sosyal medya üzerinden tartışmaya giren Barış Kenan Özkan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

EYLÜL ÖZTÜRK’ÜN ESKİ EŞİ BARIŞ KENAN ÖZKAN’DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR!

Sosyal medyada fenomen olan Eylül Öztürk, geçtiğimiz yıllarda iki çocuğunun babası ve yedi yıllık eşi Barış Kenan Özkan’dan boşanmıştı. İki tarafta ayrılık sonrası yaptıkları paylaşımlarla oldukça gündeme gelmişlerdi.

Şimdilerde Barış Kenan Öztürk’ün iddia edilene göre, kız arkadaşı Eylül Özkan hakkında yaptığı paylaşımlar sonrası iki eski çift tekrardan gündem oldular. Eylül Öztürk’ün yayınladığı paylaşımlar gündem olurken Barış Kenan Özkan’ın da yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Konu hakkında iki taraftan da açıklamalar gelirken, Eylül Öztürk’ün yayınladığı belgeler oldukça çok konuşuldu. Barış Kenan Özkan’ın evlilik içerisinde yaptıkları olarak iddia edilen belgeler de 2,8 milyon dolar birikimin harcadığı Eylül Öztürk tarafından yayınlandı.

EYLÜL ÖZTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak bilinen Eylül Öztürk, geçtiğimiz yıl yedi yıllık eşi Barış Kenan Özkan’dan boşanmıştı. Çiftin boşanma haberleri sonrası gündemde sıklıkla yer alırken, iki tarafta konu hakkında söyleyeceklerini söylemişti.

Hatta fenomenlere yönelik yapılan soruşturmada mal varlığına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, yaşamını ABD’de sürdürürken geçtiğimiz saatlerde Barış Kenan Özkan’ın sevgilisi tarafından ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Eylül Öztürk’ün de olaya belgelerle dahil olmasının ardından Barış Kenan Özkan’ın yayınladığı paylaşımlar dikkat çekti. Öyle ki bir kullanıcının ona ‘yazdıklarını neden sildin?’ diye sormasının ardından verdiği cevap gündem oldu.

Eylül Öztürk ve eski eşi Barış Kenan Özkan’ın evliliklerinde yaşadıkları sorunlar gündemden düşmezken sosyal medya fenomeninin yapmış olduğu paylaşımlar da oldukça çok konuşuldu.