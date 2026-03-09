Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Eypio, ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı için hazırladığı müziklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisi, hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide Eypio’nun hazırladığı müzikler ilgiyle dinleniyor. ‘Yeraltı’ şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Eypio, dizide Ceylan ve Haydar Ali çifti için hazırladığı ‘Sana Rağmen’ şarkısıyla rekor kırıyor.

EYPİO YERALTI DİZİSİYLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!

EYPİO’NUN YERALTI DİZİSİ İÇİN YAZDIĞI ‘SANA RAĞMEN’ ŞARKISI REKOR KIRIYOR!

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müziklerini hazırlayan ünlü rapçi Eypio’nun, ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor. Başrollerinde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Yeraltı dizisinde ‘Yeraltı’ ve ‘Sana Rağmen’ şarkısı büyük ilgi görüyor.

Eypio’nun, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı dizisinde oynadıkları Halide Ceylan ve Haydar Ali çifti için hazırladığı ‘Sana Rağmen’ şarkısı, Spotify Türkiye En İyi 50 listesinde 6. sıraya yükseldi. Fenomen dizide yer alan ‘Yeraltı’ şarkısının ardından ‘Sana Rağmen’ şarkısı da büyük beğeni topladı.