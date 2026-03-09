Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Eypio, Yeraltı dizisi için yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla başarıdan başarıya koşuyor. Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müziklerini hazırlayan ünlü rapçi, ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor. İşte detaylar…

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 11:03

Eypio, ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı için hazırladığı müziklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisi, hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide Eypio’nun hazırladığı müzikler ilgiyle dinleniyor. ‘Yeraltı’ şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Eypio, dizide Ceylan ve Haydar Ali çifti için hazırladığı ‘Sana Rağmen’ şarkısıyla rekor kırıyor.

EYPİO YERALTI DİZİSİYLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!

Rap müziğin sevilen ismi Eypio, NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı projesi Yeraltı dizisiyle adeta başarıdan başarıya koşuyor. Medyapım imzalı Yeraltı dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin müzikleri de geniş yankı uyandırıyor.

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, aynı zamanda Eypio’nun hazırlamış olduğu müzikleriyle de izleyiciden ve sosyal medya kullanıcılarından tam puan alıyor. Özellikle sosyal medyada viral olan Yeraltı şarkısı, yalnızca diziseverlerin değil, müzikseverlerinde yoğun ilgisini görüyor.

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, son zamanların popüler projeleri arasında yer alıyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide Eypio’nun hazırladığı müzikler ilgiyle dinleniyor.

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Eypio, Yeraltı dizisi için yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla başarıdan başarıya koşuyor. Sözü ve müziği rap dünyasının sevilen ismi Eypio’ya ait olan dizinin müzikleri dijital platformlarda rekor kırıyor. Yeraltı dizisinde yayınlanan müzikler hem izleyiciler hem de dinleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

EYPİO’NUN YERALTI DİZİSİ İÇİN YAZDIĞI ‘SANA RAĞMEN’ ŞARKISI REKOR KIRIYOR!

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müziklerini hazırlayan ünlü rapçi Eypio’nun, ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor. Başrollerinde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı Yeraltı dizisinde ‘Yeraltı’ ve ‘Sana Rağmen’ şarkısı büyük ilgi görüyor.

Eypio Yeraltı dizisiyle başarıdan başarıya koşuyor! Ünlü rapçi ‘Sana Rağmen’ şarkısı rekor kırıyor

Eypio’nun, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı dizisinde oynadıkları Halide Ceylan ve Haydar Ali çifti için hazırladığı ‘Sana Rağmen’ şarkısı, Türkiye En İyi 50 listesinde 6. sıraya yükseldi. Fenomen dizide yer alan ‘Yeraltı’ şarkısının ardından ‘Sana Rağmen’ şarkısı da büyük beğeni topladı.

ETİKETLER
#spotify
#Yeraltı Kaynakları
#Dizi Müzikleri
#Eypio
#Sana Rağmen
#Magazin
