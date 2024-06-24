Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denetimde! Yeni evlerinin fiyatı dudak uçuklattı

24 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:50

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Son aldıkları reklam filminden 80 milyon kazanan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kazandıkları parayı gayrimenkule yatırıyor. Çift Bodrum'un en rağbet gören beldesinden lüks bir yazlık aldı. Dekorasyonunu Fahriye Evcen'in yaptığı yazlığın fiyatı dudak uçuklattı.

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN LÜKS VİLLASI DUDAK UÇUKLATTI

Oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem dünyaya geldi. Rol aldıkları diziler kadar reklam anlaşmalarıyla da çok konuşulan çift, yeni yatırımlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz 15 milyon değerindeki lüks araçlarıyla görüntülenen çift bu sefer ise yeni aldıkları evde görüntülendi. Kazançlarını daha çok gayrimenkule yatıran çift Bodrum'dan aldıkları evin dekorasyonuyla da kendileri ilgilendi.

Ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulunan çift, balkonlarına aldıkları köşe takımını 3-4 defa oturarak kontrol etti. Koltuk takımlarının rengini belirlemeye çalıştığı görülen Fahriye Evcen, kararsız kalınca eşi Burak Özçivit'ten yardım istedi.