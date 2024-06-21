Farah Zeynep Abdullah yine tepki çekti! Bir adet muza ödediği fiyat dudak uçuklattı

21 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:25

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerde yer alan Farah Zeynep Abdullah, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir kahve zincirinden muz alan oyuncu,

FARAH ZEYNEP ABDULLAH YİNE TEPKİ ÇEKTİ

Her paylaşımıyla olay olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu kez bir adet muza 104.79 TL ödedi. Fişi paylaşan oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü. Oyuncuya "Ne gerek vardı", " Niye o kadar para verdin", "Bir adet muza bu kadar para verilir mi?" gibi yorumlar yağdı.