Farah Zeynep Abdullah yine tepki çekti! Bir adet muza ödediği fiyat dudak uçuklattı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:25
Her paylaşımı olay olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah son alarak bir kahve firmasından aldığı muzun fiyatını paylaştı. Bir muza 104.79 TL ödeyen Abdullah, tepki topladı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerde yer alan Farah Zeynep Abdullah, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bir kahve zincirinden muz alan oyuncu,
FARAH ZEYNEP ABDULLAH YİNE TEPKİ ÇEKTİ
Her paylaşımıyla olay olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu kez bir adet muza 104.79 TL ödedi. Fişi paylaşan oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü. Oyuncuya "Ne gerek vardı", " Niye o kadar para verdin", "Bir adet muza bu kadar para verilir mi?" gibi yorumlar yağdı.
Kaynak: TGRT Haber