Fenerbahçeli Alişan'a Trabzon şoku: Listeden adı çıkarıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: 61saat
10 Haziran 2024 05:29 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 05:34
Trabzon'da konser vermesi beklenen Alişan Fenerbahçe'ye yakınlığı nedeniyle programdan çıkarıldı. Yerine getirilecek isim belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 22-30 Haziran arasında Trabzon’da düzenleyeceği Kültür Yolu Festivali’nin programından Alişan çıkarıldı. Fenerbahçeli olmasıyla bilinen sanatçının listenin programından çıkarılma sebebinin "Fenerbahçe taraftarlığı" olarak iddia edildi.
61saat.com'un haberine göre Trabzon Milletvekilleri ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in de devreye girmesinin ardından listeye Alişan'ın yerine Madrigal eklendi.
Madrigal, Trabzon'da 26 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde sahne alacak.
Kaynak: 61saat