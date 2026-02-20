Menü Kapat
14°
 Ezgi Sezer

Fenomen Chaby Han paylaşımları kafa karıştırdı! Daha eşi Gülce Elibol'dan boşanmadı

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Güney Koreli içerik üreticisi Chaby Han, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Gülce Elibol’dan boşanacağı söylenen fenomen ismin henüz boşanmadan bir kadınla yakın olduğu karelerini paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

20.02.2026
20.02.2026
Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Güney Koreli içerik üreticisi Chaby Han, bu kez paylaşımlarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Gülce Elibol ile aşamasında olduğu konuşulan fenomenin, süreç resmiyet kazanmadan başka bir kadınla samimi görüntülerini yayımlaması dikkat çekti.

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Güney Koreli içerik üreticisi Chaby Han, bu kez paylaşımlarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Gülce Elibol ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen fenomenin, resmi süreç tamamlanmadan başka bir kadınla samimi pozlarını yayımlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHABY HAN BOŞANDI MI?

16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile hayatını birleştiren Chaby Han’ın evliliğinin sona erdiğine yönelik söylentiler, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Çiftin son dönemde birlikte paylaşımlar yapmaması ve etkileşimlerinin azalması, iddiaları daha da güçlendirdi. Bunun üzerine “Chaby Han boşandı mı?” sorusu arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

Fenomen Chaby Han’ın boşandığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Çift tarafından yapılmış herhangi bir duyuru olmadığı için ortaya atılan iddialar doğrulanmadı.

2007 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Chaby Han, televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez Elin Oğlu programıyla çıktı. Daha sonra YouTube’da yayınladığı videolarla geniş bir kitleye ulaşarak sosyal medyada önemli bir takipçi sayısına ulaştı.

CHABY HAN VE GÜLCE AYRILDI MI?

Son dönemde çiftin hesaplarında birlikte fotoğraflara yer vermemesi ve karşılıklı paylaşımların azalması, “Ayrıldılar mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Ancak ne Chaby Han’dan ne de Gülce Elibol’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Şu ana kadar çiftin boşandığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Takipçileri ise iddialara netlik kazandıracak bir açıklama bekliyor.


