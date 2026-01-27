Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Fenomen Kerimcan Durmaz'a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz'ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Durmaz'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.01.2026
14:13
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
14:13

reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

KERİMCAN DURMAZ'A HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan , sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

