Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın 15 yıl önce organ nakli hastalarına moral verdiği görüntüler

Karaciğer nakli için hastanede tedavi olan Ufuk Özkan'a donör olan isim kameraman Salih Kıvırcık oldu. Ufuk Özkan'ın 15 yıl önce organ nakli bölümünde hastalarla bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.01.2026
13:59
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
14:11

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu 'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. 15 yıl önceki ziyaretinde açıklama yapan Özkan, Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel bulduğunu belirterek, "Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi.

UFUK ÖZKAN İÇİN DONÖR SEÇİMİYLE İLGİLİ HENÜZ BİR KARAR VERİLMEDİ

2023 yılı Temmuz ayında Ufuk Özkan, siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurdu. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan ünlü oyuncunun genel durumunun düzelmesi ve o dönem için gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildi. Özkan'ın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alınırken Özkan, donör arayışı konusunda bilgilendirildi. 10 Ocak günü tekrardan rahatsızlanarak tedavi altına alınan Özkan için canlı donör bulunması için sürecin aciliyetle devam ettiği öğrenildi. Bu süreçte 3 donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenirken henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmedi, yasal süreçler tamamlanmadığı belirtildi.

Ufuk Özkan’ın 15 yıl önce organ nakli hastalarına moral verdiği görüntüler

UFUK ÖZKAN 15 YIL ÖNCE ORGAN NAKLİ OLANLARI BÖYLE ZİYARET ETMİŞ

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan 2011 yılında Antalya'ya gelerek Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü'ndeki hastaları ziyaret etti. Burada nakil olan ve olacak hastaları ile vakit geçiren Özkan, hastalara moral verdi. Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteği üzerine olduğunu belirten Ufuk Özkan, sadece televizyon da insanları güldürmenin dışında burada bire bir umutlu ve güçlü insanların yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Özkan, "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi. Ayrıca Özkan bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti.

Ufuk Özkan’ın 15 yıl önce organ nakli hastalarına moral verdiği görüntüler
#Sağlık
#karaciğer nakli
#organ bağışı
#ufuk özkan
#TÜRKİYE
#Magazin
