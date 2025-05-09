Murat Övüç'e hapis şoku! İstenen ceza belli oldu

Sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan yargılanan Fenomen Murat Övüç için istenen ceza belli oldu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün, şal kullanarak çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Övüç’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı ifadelerin, toplumun bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheli Övüç’ün sözlerinin ayrımcılık içeren ve nefret söylemi barındıran ifadeler de olduğu, paylaşımının birçok sosyal medya hesabı ve grup tarafından yorumlanıp yeniden paylaşılmasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı ifade edildi.

’NE Mİ YAPSAM YAKIŞIR KIZ. BAK, BUYUR’’

Şüpheli Övüç’ün ifadesine yer verilen iddianamede,; şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek ‘’Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur’’ dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç’ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

