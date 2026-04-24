Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk tiyatrosunun ve operasının yarım asırlık çınarı, Olacak O Kadar'ın unutulmaz yüzü Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. Usta tiyatrocu Atuner için dün cenaze töreni gerçekleşti. AKM'de düzenlenen sanma töreninde ise Ferdi Atuner'in damadı ve başarılı oyuncu Şehnaz Dilan adeta birbirine girdi. Detaylar haberimizde...
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Türk tiyatro ve operasının duayen ismi Ferdi Atuner'in Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen veda töreninde, sanatçının damadı ve meslektaşı birbirine girdi.
Kavgada çıkan sert sözler törene adeta damga vurdu. Törende duygusal anlar yaşanırken 'Sensin tebiyesiz' sözleri, salondakiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Usta sanatçı Ferdi Atuner için düzenlenen anma töreninde şoke eden görüntüler sosyal medyada anında viral oldu. Tören sırasında Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan ile Atuner'in damadı arasında yaşanan beklenmedik kriz, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.
Asena Keskinci'nin tam o esnada da konuşma yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasınd ayer alıyor. Bununla beraber Ferdi Atuner'in anma töreninde çıkan tartışma büyüyünce, Atuner'in kızı da müdalahe etmek zorunda kaldı.
Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner törende yaşanan kavga öncesi ise, 'Çok söyleyecek bir şey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum.
Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz' ifadelerine yer vermişti.
Olacak O Kadar, Çocuklar Duymasın ve Çılgın Bediş gibi birçok unutulmaz projede yer alan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner, AKM'deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Usta sanatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.