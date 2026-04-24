Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

82 Yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Atuner'in cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Ferdi Altuner'in anma törenine ise damadı ve ünlü oyuncu Şehnaz Dilan arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Yüksek sesli tartışmalarla birbirine giren damat ve ünlü oyuncu Şehnaz Dilan'dan şoke eden görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 11:36

Türk tiyatrosunun ve operasının yarım asırlık çınarı, Olacak O Kadar'ın unutulmaz yüzü Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. Usta tiyatrocu Atuner için dün cenaze töreni gerçekleşti. AKM'de düzenlenen sanma töreninde ise Ferdi Atuner'in damadı ve başarılı oyuncu Şehnaz Dilan adeta birbirine girdi. Detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türk tiyatrosunun ve operasının önemli isimlerinden Ferdi Atuner'in cenaze töreninde, sanatçının damadı ile oyuncu Şehnaz Dilan arasında yaşanan bir tartışma damgasını vurdu.
Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.
Törende Ferdi Atuner'in damadı ile oyuncu Şehnaz Dilan arasında sert sözlerle bir tartışma yaşandı.
Tartışmaya Atuner'in kızı da müdahale etmek zorunda kaldı.
Ferdi Atuner, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

FERDİ ATUNER CENAZESİNDE ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ!

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Türk tiyatro ve operasının duayen ismi Ferdi Atuner'in Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen veda töreninde, sanatçının damadı ve meslektaşı birbirine girdi.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Kavgada çıkan sert sözler törene adeta damga vurdu. Törende duygusal anlar yaşanırken 'Sensin tebiyesiz' sözleri, salondakiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

ÜNLÜ OYUNCU VE DAMATTAN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Usta sanatçı Ferdi Atuner için düzenlenen anma töreninde şoke eden görüntüler sosyal medyada anında viral oldu. Tören sırasında Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan ile Atuner'in damadı arasında yaşanan beklenmedik kriz, kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Asena Keskinci'nin tam o esnada da konuşma yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasınd ayer alıyor. Bununla beraber Ferdi Atuner'in anma töreninde çıkan tartışma büyüyünce, Atuner'in kızı da müdalahe etmek zorunda kaldı.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner törende yaşanan kavga öncesi ise, 'Çok söyleyecek bir şey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz' ifadelerine yer vermişti.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

FERDİ ATUNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olacak O Kadar, Çocuklar Duymasın ve Çılgın Bediş gibi birçok unutulmaz projede yer alan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner, AKM'deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Atuner cenazesinde ortalık birbirine girdi! Ünlü oyuncu ve damattan şoke eden görüntüler

Usta sanatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

