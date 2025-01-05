Ferdi Tayfur'un mal varlığı ortaya çıktı! 1981 yılından bu yana yatırım yapmış

05 Ocak 2025 19:24 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:25

Usta sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumarken usta sanatçı AKM'de düzenlenen tören sonrası ebediyete uğurlandı. Sanatçı kimliği ile bilinen Tayfur'un mal varlığı da ortaya çıktı. Tayfur'un, Marmaris, İstanbul ve Adana'da yatırımları bulunduğu öğrenildi. İşte Ferdi Tayfur'un serveti...

Ferdi Tayfur ne zaman felç geçirdi? Şarkı söylemesi bir süre yasaklanmıştı

Ferdi Tayfur ne zaman felç geçirdi? Şarkı söylemesi bir süre yasaklanmıştı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net terörsüz Türkiye vurgusu! ‘Ya silahı gömecekler ya gömülecekler’

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net terörsüz Türkiye vurgusu! ‘Ya silahı gömecekler ya gömülecekler’

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Arabesk müziğin efsanevi sanatçısı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Karaciğer​ ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Törene siyasiler, sanat camiasından isimler ve binlerce hayranı yoğun katılım gösterdi. Dün ebediyete uğurlanan usta sanatçının mal varlığı da merak konusu oldu. Usta ismin serveti ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR​'UN SERVETİ BELLİ OLDU!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un arkasında büyük bir servet bıraktığı ve çok sayıda taşınmazın sahibi olduğu iddia edildi.

1981 yılında Marmaris’te film çeken Tayfur’un, bölgeyi çok beğenerek yatırımlarını burada yoğunlaştırmaya karar verdiği öğrenildi. Marmaris Manşet gazetesinden Mikail Zeybek’in haberine göre, Tayfur önce İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa satın aldı.

TAYFUR'UN TAŞINMAZLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Zaman içinde yatırımlarını artıran sanatçının, Gökbel Villaları ve bir apartman gibi taşınmazlara sahip olduğu ifade ediliyor. 1990’ların sonunda, en son oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü satın alan Tayfur, 2000’lerden itibaren neredeyse tüm zamanını Marmaris’te geçirmeye başladı. Sanatçının Marmaris’te bir yarım ada ve çeşitli gayrimenkullerle birlikte önemli bir mülk portföyüne sahip olduğu aktarılıyor.

İNŞAAT ALANINDA YATIRIMLAR YAPTI

Marmaris dışındaki yatırımları da dikkat çekici. Adana’da 50 daireye, İstanbul’da ise farklı semtlerde 6 villa ve 30 daireye sahip olduğu bildiriliyor. İnşaat sektörüne de yatırım yapan Tayfur’un ortak olduğu projelerin tam kapsamı ise bilinmiyor.

VARLIKLARA RAĞMEN MÜTAVAZI YAŞAMI SEÇTİ

Tüm bu servete rağmen, Ferdi Tayfur’un mütevazı bir yaşam tarzını tercih ettiği, gösterişli bir yat yerine küçük bir tekneyle Marmaris koylarında gezinti yaptığı biliniyor.