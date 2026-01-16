Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı miras hakkında konuştu! Tuğçe Tayfur küplere bindi

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları ve yeğenleri arasında vasiyet tartışması yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt, Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı hakkında savcılığa şikayette bulunmuşlardı. Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı ilk kez miras hakkında konuşurken, ünlü ismin kızı Tuğçe Tayfur küplere bindi.

FERDİ TAYFUR VASİYETİNDE İKİ ÇOCUĞUNA MAL VARLIĞI BIRAKMADI

Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre; kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a mal varlığı verilmedi. Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt ile mahkemenin yolunu tuttu ve vasiyete itiraz etti.

FERDİ TAYFUR'UN MİRASINDAN PAY ALACAK YEĞEN NİLÜFER GÖZALICI İLK KEZ KONUŞTU

Ferdi Tayfur'un yeğeni Nilüfer Gözalıcı "Adımı ve sevgili dayım Ferdi Tayfur'u asılsız iddia ve iftiralar ile karalamaya ve kötülemeye çalışan, bu doğrultuda kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan adı geçen muhataplar hakkında her türlü cezai ve hukuki işlemleri başlatacağım. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiraların hepsi için hukuk önünde hesap soracağım." DEDİ.

Miras dağılımının dayısı Ferdi Tayfur'un istediği gibi olacağını belirten Gözalıcı "Ben dayımın elinde büyüdüm. Evliliğim süresi boyunca ve sonrası hep dayımla beraberdim. O benim canımdı. Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek." dedi.