"Hızır Acil" lakaplı şarkıcı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Köyü'nden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Hızır Acil, bilinen ismiyle Hızır Atalay hayatını kaybetti.
Karadeniz müziğine özgün yorumuyla damga vuran, sahne adıyla Hızır Acil olarak tanınan sanatçı Hızır Atalay hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Hızır Atalay’ın cenazesi İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Hayrat ilçesine götürülecek. Pınarca Köyü’nde defnedileceği öğrenildi.